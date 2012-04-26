美联储按兵不动 但称必要时将采取更多刺激措施

* 伯南克暗示,对美联储政策立场感到宽慰

* 若美国经济疲软,仍准备进一步购买债券

* 美联储政策委员会:首次升息不会早於2014年底

* 调升2012年GDP预估,调降2013和2014年成长预期

路透华盛顿4月25日电---美国联邦储备理事会(FED)主席伯南克周三表示,美国货币政策"基本适宜",但若美国经济趋於疲软,联储会毫不犹豫地祭出新一轮购买债券政策.

在美联储为期两天会议後发表的声明中,美国联邦公开市场委员会(FOMC)重申,预料将不会最早於2014年底前升息,且本次会议对货币政策按兵不动.

美联储还调整经济预估,以因应未来几年就业市场改善和通胀率小幅上升的局面.美联储修正经济增长预期,以及立场最为温和的联储官员改变对首次升息时间的看法,表明美联储采取更多行动以助推美国经济复苏的意愿降低.

"我们仍做好充分准备,将在必要时采取进一步资产负债表行动以实现我们的目标,"伯南克对记者表示,"这些工具仍可使用,若需要进一步支撑经济,我们将毫不犹豫的使用它们."

但他补充道,"目前来看,似乎我们的政策基本适宜."

为因应几代人以来所经历的最严重衰退,美联储於2008年12月将指标利率降至近零水准,并通过在两轮量化宽松举措中买入2.3万亿公债和抵押支持债券,将其资产负债表规模提高逾两倍.

伯南克表示,如果美国失业率无法继续降低,则可能会促使美联储采取更多行动.

美联储公布的最新预估显示,立场最温和的官员不再希望将升息时间延至2016年.美联储称,七名官员认为在2014年提高借贷成本是合适的,1月时有五名官员持同样观点;只有四名官员希望等待时间更长一些,而之前有六名官员这麽认为.

利率期货显示,交易商目前押注美联储可能会在2014年3月首度升息,这比此前的预计要早一个月.

"似乎过去数月更正面的数据影响了持有更温和立场的人们,"4Cast驻纽约分析师Sean Incremona称.

Columbia Management固定收益主管Colin Lundgren称:"我不会把这称作是强硬.说他们的温和立场减弱更确切些."

对华尔街12家初级债券交易商进行的路透调查显示,美联储进一步放宽货币政策的可能性仅有28%.另外,先前预计美联储会进一步购买债券的野村分析师称,他们现在预计美联储不会采取进一步行动.

长期美国公债价格略微收低,因投资者收回对美联储进一步购债的押注.股市收高,因苹果(AAPL.O)获利几乎倍增助燃乐观情绪.

美国里奇蒙联储总裁拉克尔反对央行政策决定,称加息时间或许需要早於2014年底.他是知名的通胀强硬派,在年内迄今召开的三次政策会议上均持反对意见.

**认为通胀上升是暂时的**

美联储认为经济温和扩张,与上月的评估一致,并指出失业率已经下降,但还保持在较高水准.美联储3月曾表示,失业率已"明显"下降.

该央行上调2012年经济增长率预估,但下调未来两年增长预估.同时其预计失业率下降速度比之前预期得更快.

美联储对未来几年通胀水平的预估亦高於1月,对今年通胀的预估明显上升,因计入了汽油价格上涨的影响.

不过,美联储认为通胀率不会突破其2%的目标.

决策者认同楼市"有一些改善迹象",重申预计未来几个季度经济将温和增长,复苏会"逐步加快".

美联储称:"为支持更加强劲的经济复苏,并帮助确保通胀率随时间推移最符合美联储实现双重任务的要求,FOMC预计将维持高度宽松的货币政策立场."(完)

--编译 肖群英/王翔琼/程琳;审校 徐文焰

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