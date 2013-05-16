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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 17:38 BJT

全球金融：费城联储总裁普洛瑟赞扬欧洲推进银行业统一监管机制，称仍存在困难

路透米兰5月16日 - 费城联邦储备银行总裁普洛瑟周四表示，欢迎欧洲建立银行业统一监管机制的努力，但要实现这一目标仍面临困难。

“建立欧盟统一的银行业监管机制具有一些非常可取的地方，”普洛瑟在米兰的一次会议上表示。

“朝这个方向推进是正确的...但艰巨困难仍然存在，”他表示。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)
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