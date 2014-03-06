美国经济：费城联储总裁普洛瑟称还要两个月才能摆脱天气因素对数据的影响

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透伦敦3月6日 - 美国费城联储总裁普洛瑟周四表示，至少还要两个月才能摆脱近期冰冻天气对美国数据的影响。
他在周五美国非农就业数据公布前发表的讲话中强调，他没有就业数据的任何信息，但2月寒冷的天气意味着在此期间收集的就业数据可能被扭曲。
“我认为还要两个月多月的时间才能过滤掉数据中的所有天气因素杂音，”他说，“要有耐心，要以更长远的眼光看待数据。”
普洛瑟表示，尽管乌克兰与俄罗斯在克里米亚地区的对峙局面将加剧金融市场的动荡，但应该不会对美国经济，或美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策计划造成重大影响。
“我认为乌克兰局势不会对美国经济发展造成根本性的影响。”
普洛瑟自认为是政策鹰派。长期以来，他一直支持以规则为导向的货币政策。他的这一政策主张受到美联储政策委员会部分核心成员的诟病。
“你必须认真执行自己制定的政策响应函数，”普洛瑟称，“一旦出现偏离，必须加以解释。”(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。