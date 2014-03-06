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亚洲 | 2014年 3月 7日 星期五 04:42 BJT

美国经济：费城联储总裁普洛瑟称还要两个月才能摆脱天气因素对数据的影响

路透伦敦3月6日 - 美国费城联储总裁普洛瑟周四表示，至少还要两个月才能摆脱近期冰冻天气对美国数据的影响。

他在周五美国非农就业数据公布前发表的讲话中强调，他没有就业数据的任何信息，但2月寒冷的天气意味着在此期间收集的就业数据可能被扭曲。

“我认为还要两个月多月的时间才能过滤掉数据中的所有天气因素杂音，”他说，“要有耐心，要以更长远的眼光看待数据。”

普洛瑟表示，尽管乌克兰与俄罗斯在克里米亚地区的对峙局面将加剧金融市场的动荡，但应该不会对美国经济，或美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策计划造成重大影响。

“我认为乌克兰局势不会对美国经济发展造成根本性的影响。”

普洛瑟自认为是政策鹰派。长期以来，他一直支持以规则为导向的货币政策。他的这一政策主张受到美联储政策委员会部分核心成员的诟病。

“你必须认真执行自己制定的政策响应函数，”普洛瑟称，“一旦出现偏离，必须加以解释。”(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)
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