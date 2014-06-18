分析师看美联储最新政策声明

路透6月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三下调对今年经济成长的预估，但表示对复苏基本在轨道上充满信心，这将为联储在明年开始升息提供了依据。

尽管将2014年经济成长预期从2.9%左右下调至2.1-2.3%，但联储仍继续推进在年底前逐步结束刺激计划的行动，一如市场广泛预期。

美联储将月度购债规模从450亿美元缩减至350亿美元，其中200亿美元购买公债，150亿美元购买抵押贷款支持证券(MBS)。

美联储在政策声明中称，“经济活动将适度扩张，就业市场状况将继续逐步改善。家庭支出看似正温和攀升，企业固定投资恢复增长。”

要点：

* 最新的美联储官员经济预估显示年初经济受到恶劣天气重创，但势将继续成长。美联储官员维持明后两年经济成长预估，并预计失业率加速下滑，通胀温和。

以下是分析师评论:

LANDCOLT CAPITAL执行合伙人TODD SCHOENBERGER：

“我知道，声明公布后，市场按兵不动，但一旦分析师的观点涌入市场，我相信市场会明确感觉到美联储不再是市场的安全保障，这将使今年夏季的市场走势变得十分动荡。在缩减购债和地缘政治事件两大因素的夹击下，市场将进入一段非常脆弱的时期，且很显然，美联储不再是看涨人士的救命稻草。

LPL FINANCIAL的投资策略师ANTHONY VALERI：

“美联储政策声明变化不大，但总体而言，声明基调和市场反应都比较温和。再减购债100亿美元与市场的普遍预期一致。可能最大的变化是对长期联邦基金利率的预期中值从4%降至3.75%。”

“但债市春季的涨势使市场已基本消化了上述变化。短期利率攀升速度的预估被上调，明后两年年底联邦基金利率预估中值分别为1.125%和2.5%，这抵消了长期利率预期回落所产生的影响。鉴于本周初市场对美联储立场可能会更趋强硬的担忧加剧，总体来说，声明的基调偏温和。”

“他们对GDP的预估暗示，成长迟滞，但从近期的消费者物价指数(CPI)来看，通胀预估可能低估了真实的通胀水平，可能将被上修。总之，这应该在一定程度上巩固了更长时间内保持利率在较低水平的主题，会鼓励公司债市场的冒险活动。”

INVESTMENTS GROUP, WELLS FARGO FUNDS MANAGEMENT的首席投资组合策略师BRIAN JACOBSEN：

“声明本身完全与预期一致。他们承认，成长已开始反弹，就业市场状况总体改善，但我们知道仍不完美。”

“市场更感兴趣的是升息的时机。美联储的立场略趋温和。在之前的预估中，仅有两位委员认为应该从2016年开始升息，现在是三位。这可能是因为有新委员加入，也可能是现有委员改变了想法。”

“美联储立场较上次会议略趋温和对股市而言是非常利好的因素。”

“我怀疑(政策立场偏温和)与伊拉克局势和乌克兰危机悬而未决导致油价持续高企有关。高油价通常会拖累成长，这可能是美联储复苏预估面临的风险之一。”

市场反应：

股市：在美联储主席叶伦讲话后，美国股市保持在日内高位附近，标普500指数触及1,950点

债市：30年期公债价格扩大涨幅至一大点，收益率降至3.39%

汇市：美元兑日圆和欧元下跌，交投震荡

金市：现货金XAU=变动不大，升0.1%报每盎司约1,272美元

(编译 母红; 审校 李军)

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