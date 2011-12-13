美联储保持货币政策不变 称下行风险犹存

路透华盛顿12月13日电---美国联邦储备委员会(FED,美联储)周二表示,保持货币政策不变,但称金融市场动荡对经济成长构成威胁,为下年进一步放宽政策开启大门.

美联储称,美国经济温和扩张,尽管全球经济成长明显放缓,不过美联储说,失业率仍然居高不下,且楼市仍然仍承压.

"全球金融市场的紧张状态继续对经济前景构成重大的下档风险,"美联储在会议声明中说.

美联储没有对其不断发展的沟通政策提出新指引,它重申,预期通胀将放缓至或低於与美联储的物价稳定目标相一致的水准.

连续第二次会议,芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯投反对票,称他支持目前推出进一步实施宽松货币政策.

美联储重申至少在2013年中之前保持利率在异常低水平,保持联邦基金利率在0-0.25%的区域.

联邦公开市场委员会委员以9:1投票支持保持政策不变,埃文斯持反对意见,支持进一步实施量化宽松政策.

美联储称家庭支出持续增加,企业投资看似增长稍慢.通胀自年内稍早以来下降,较长期预期仍然稳定.

美联储称如宣布的那样,仍计划延长所持证券的平均年期.将定期检讨所持证券的规模和构成,准备在适当的情况下进行调节.美联储称将根据未来的数据评估经济前景,准备利用工具促进经济更强劲成长.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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