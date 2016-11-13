美联储副主席费舍尔称逐步升息的理由“非常充分” 美联储关注市场

路透圣地亚哥11月11日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周五称，美国经济增长前景看来足够强劲，美联储可以推进逐步升息政策，但美联储在观察美国政府债务的长期成本上升问题。

共和党候选人特朗普当选美国总统以来，10年期美债收益率(殖利率)上升。

“我们肯定会观察事态发展，根据市场反应及经济状况，在我们认为必要时调整政策，”费舍尔在美国大选后的首次讲话中称。

“但你要问我会产生什么方向的影响，不确定能不能回答。”

费舍尔称，美联储“合理接近”实现就业和通胀目标，因此收紧货币政策的理由“非常充分”。

“在我看来，美国经济持续稳定扩张的前景，让我们可以最大限度地实施逐步去除宽松政策，”费舍尔称。他还称，不这样做有可能在以后收紧政策时更突然。

费舍尔没有直接提到美国大选结果，但似乎欢迎更多财政刺激的可能，美联储一直在敦促减轻货币政策促进经济增长的负担。

“增加扩张性货币政策方面，我想很多公开市场委员会(FOMC)及美联储委员会委员一直建议，增加这种政策会有帮助，”费舍尔称。

费舍尔还表示，有“合理信心”认为，与美国有贸易和金融往来的外国经济体能应对美联储升息的溢出效应。

不过他警告，如果美国需要加快升息，“可能在海外产生大很多的溢出效应，因为给外国利率带来更多上行压力，也会让外币面临更大的贬值压力。”(完)