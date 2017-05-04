（修正）综述：美联储按兵不动 对首季经济增长疲弱保持淡定

（更正内文电头日期：应为“5月3日”，非“5月4日”）

路透华盛顿5月3日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，但淡化了首季经济成长疲弱的影响，并强调就业市场强劲，表明美联储今年仍将再升息两次。

美联储在结束两日货币政策会议后发布的乐观声明中还表示，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀已“接近”美联储的目标水准。

“委员会认为首季经济成长放缓可能是暂时性的，”美联储在声明中指出。所有委员对此次声明没有异议。

就业市场继续增强，尽管经济活动成长放缓，但“支持消费继续增长的基本面仍然稳固，”决策者还表示。

美联储在3月上次会议上升息25个基点，将联邦基金利率目标区间升至0.75-1%。

本周会议前，多数美联储决策者已经明确表示，同之前几年相比，美联储对今年再加息两次的信心更充足。

联储周三对经济增长乐观、升息计划维持不变的表态，支撑美元兑欧元与日圆，且微幅推升美债收益率。

“他们特地强调这并非持续性的情况，对我而言，这相当程度表明今年剩下的时间再升息两次仍然可行，”Savills Studley首席分析师Heidi Learner表示。

**利率正常化**

在2007-2009年的衰退后，美联储维持利率于近零水平多年，以调养经济体质，目前联储则是处于逾十年来的首度紧缩周期。

决策者受到近期经济数据的鼓舞，数据显示企业投资上升，薪资增长为十年最快，3月失业率也降至近十年最低。

不过，部分官员也表示，在采取进一步措施令利率正常化前，希望看到更多数据。首季美国国内生产总值(GDP)成长年率仅为0.7%，消费者支出几乎停滞。3月就业增长已经大幅放缓。

经济学家将第一季GDP数据疲弱的原因多归咎于计算这一季度经济成长时经常出现的问题，并将雇佣减少同天气因素挂钩。

决策者也在等待特朗普政府减税、基建投资和监管调整的规模和范围的更明确信息。刺激方案可能令升息的步伐加快。

通胀一直在小幅上升，但所谓的核心个人消费支出(PCE)物价指数3月同比升1.6%，为去年7月来最小增幅。核心PCE指数是美联储看重的通胀指标，且低于美联储的目标。

美联储在声明中对通胀回软并不担心，将之形容为“接近委员会2%的较长期目标。”

利率制定委员会也在准备在今年某个时候宣布何时和如何开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。周三的声明中并未提供新的细节。

美联储官员下一次政策会议将在6月13-14日举行。(完)