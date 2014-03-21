汇市静待美联储政策更为明朗化 美元涨势暂歇

图为百元面额美元和人民币纸钞。 REUTERS/Petar Kujundzic/Files

整理 侯向明/李婷仪

路透北京3月21日 -本周，美联储主席叶伦迎来FOMC会议首秀。她出人意料地表示放弃把失业率门槛作为何时升息的指引，并称可能在今秋结束购债，约六个月后开始升息。这一表态早于投资者普遍预期的升息时间点，市场随即做出反应，美元指数创逾一个月最大单日涨幅，随后升至三周高点。不过在美联储政策走向更明朗化之前，美元指数或难进一步上扬。今日稍晚费希尔和布拉德等联储官员均将发言，市场将从中寻找更多政策线索。

乌克兰局势变换亦左右本周市场表现，克里米亚公投时的剑拔弩张令投资者纷纷寻求避险，日圆走升而欧元承压。但克里米亚脱乌入俄后，美欧制裁措施被外界认为过于温和，且普京表示不会侵占乌克兰其他地区，紧张局势略显缓和，从而削弱了对日圆和瑞郎等避险货币的需求，日圆走软欧元持稳。后市仍需关注乌克兰局势是否会再起波澜，以及俄罗斯对西方制裁的反击行动是否会重燃经济疑虑。

未来一周需关注的重要事件包括日本和澳洲两国央行副总裁讲话，以及美联储官员，和欧洲央行管委利卡宁和诺亚的演说。重要数据有美国GDP终值和消费者信心指数，及日本CPI。

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**美元涨势暂歇**

美元指数周五亚洲盘初在三周高点附近徘徊，不过因投资者静候美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策走向更明朗化，美元指数也难以进一步扩大涨幅。

美元指数报80.161，和2月底以来的高位80.354相去不远。美元兑日圆持稳，报102.37，日前曾触及102.69。

加拿大丰业银行首次外汇策略师Camilla Sutton表示，美联储政策似乎将明显不及欧洲央行、日本央行等央行那么宽松。

“不容忽视的是，叶伦的讲话并没有我们预期的温和，事实上，她讲话的语气对升息时机相对乐观。这对美元有利，且支持我们看淡欧元和日圆的预期，”Sutton说。

今年迄今美元走势不顺，美国严寒至少暂时令就业增长降温，拖累反映经济更广泛复苏的其他指标。

“从这一刻起，至少是目前而言，将看到美元走强的基调，”加拿大满地可银行策略师Stephen Gallo说。

“是否这涨势将持续取决于数据是否显示美国经济从天气相关的弱势中反弹，但在下月初下一批美国经济数据出炉前，叶伦的讲话已为美元设定了基调。”

美债收益率(殖利率)全线升高，因市场对美联储加息的预期提前至明年4月。美元指数报80.192，距离2月末以来高点80.354不远。

上周美国初请失业金人数仍在三个月低位附近，3月大西洋沿岸中部地区制造业活动加速扩张，显示美国经济正逐步摆脱近期受严寒天气拖累而出现的疲态。但周四公布的另一项数据显示，楼市重拾力道可能尚需时日。

欧元兑美元报1.3777美元，此前一度降至两周低点1.3749，本周估计下跌1.0%。

欧洲央行执委会委员劳滕施莱格的讲话对欧元没有帮助。他表示，在较长时间内利率仍将保持低水平或甚至进一步降息。

欧元兑日圆降至141.07日圆，接近本周交投区间140.46-141.97的低端。

“突然间市场聚光灯重回迥异的全球货币政策前景，照得美元要比欧元亮，”Western Union Business Solutions市场分析师Joe Manimbo说。

欧洲央行总裁德拉吉曾表示，鉴于强势欧元对经济复苏构成风险，央行准备为18个成员国的经济提供支持。

“欧洲央行发表这些新的温和信号，使欧元特别容易在近期兑美元的跌势中受创，”Manimbo说。

**静候美联储官员讲话**

周五稍后，达拉斯联储总裁费希尔、圣路易斯联储总裁布拉德以及明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔均将发言。

“美联储重量级人物周五讲话将受到密切关注，以研判是否有意撤回本周对紧缩预期指引的调整，”法国巴黎银行分析师在给客户的报告中称。

不过，他们指出，这几位美联储官员基本都倾向于强硬立场。

“无论如何，我们都预期美联储将尽力全面改变利率方向...除非数据再次开始严重令人失望。”

**人民币何处止跌？**

周五日本休市，亚洲市场的焦点仍是中国人民币，周四人民币触及一年低位，中国央行似乎对人民币贬值感到满意。本周以来人民币已跌逾1.2%，或创1992年以来最大单周跌幅。

人民币走软将为陷入困顿的出口商带来一些喘息空间，而且中国央行拥有避免剧烈波动下压低人民币的手段。

不过，人民币大幅下滑可能给该地区其他国家带来压力，即它们要贬值本币来保持出口竞争力。(完)

(审校 屈桂娟)

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