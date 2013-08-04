（修正）美联储为量宽政策退出争取转圜空间

(修正标题和内文第一段错字，将“转寰”改为“转圜”)路透纽约8月2日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周在政策声明中战略性部署了三个词：“适度”、“抵押贷款”和“通胀”，借此谋得转圜的空间。

许多人原预期，这份声明稿会为美联储最快9月起缩减刺激规模奠定基础，但美联储官员却使用了上述三个词，令人怀疑起他们对经济复苏力道的信心。

美联储虽表示美国经济持续快速复苏，但也承诺将继续每月买进850亿美元债券，同时提到经济成长温和、抵押贷款利率上扬及低通胀是整体经济健全发展的风险。

而关于今年缩减买债措施即量化宽松(QE)，美联储只字未提。外界着眼于QE会否在2014年中全部退场，这个时间点是美联储主席伯南克最近在6月19日提出的。

“显然不久后的某个时间点，美联储将开始缩减买债规模。但还要等上好一段时间，”Jefferies & Co.货币市场分析师Thomas Simons表示，“美联储大致还是偏向非常宽松。”

这要怪美国经济。

一如伯南克重申的，美联储缩减资产购买计划的时间表一定会取决于整体经济状况，以及经济成长是否如美联储决策者预期的那么迅速。

当然，美联储官员本周调降对复苏的看法，对经济成长的形容从先前的“适度”改为“温和”时，可能是认同了上半年经济表现的不尽如人意。

第一季美国经济成长率仅有1.1%，第二季则提升至1.7%。

但许多民间部门的分析师认为，要达到美联储草拟的增长率，美国经济还有很多课要补。许多人指出，下半年平均增长率必须达到3.1%。才能达到美联储预期的全年增长率2.3-2.6%的下限。

“我认为要达到这样的增长率，难度很大，”OSK-DMG的分析师Thomas Lam表示。

最近一次路透调查中分析师对下半年增长的预测均值为2.45%。

可以肯定的是，最近的经济数据令人振奋。本周公布的数据显示，上月制造业活动触及两年高点，民间部门新增20万个就业岗位。

美国周五将公布更全面的非农就业数据，若7月数据强劲，而且8月也很不错，才有可能会让美联储提早缩减刺激政策。

美银美林分析师Michael Hanson表示，但如果增长依旧疲软，那么9月时美联储可能不得不今年第二次下调经济预估。

“因此这对美联储来说可谓真正的高难动作，一方面表示将要下调增长预估，可能幅度很大，同时也可能会下调通胀预估；而另一方面还表示要缩减(刺激政策)，”他说道。

这样彼此冲突的信息可能会再次惊扰市场，引发五六月份时所见的类似波动，当时伯南克暗示要缩减刺激政策。美联储官员6月和7月初的大部分时间都用来说服市场，希望缓解长期利率的急剧上升。长期利率上升推动10年期美债收益率(殖利率)涨至2.75%，较5月初时上涨超过1个百分点。

“那有可能发生。但我仍认为市场过度确信9月(削减购债)已经板上钉钉了。现在市场价格中正在减少这种预期因素，”Hanson表示，他认为美联储可能会等到12月才开始削减购债。

**房地产市场的阻碍**

部分美联储官员已经私下表示，在9月还是12月开始削减购债措施并不太重要。

无论如何，美联储的资产负债规模都仍将超过4万亿(兆)美元，反映了美联储向整个经济所提供刺激措施的巨大规模。9月或12月开始削减购债只会影响到整个购债计划的最后数十亿美元。

“我们是否在一次或另一次会议上调整购债规模，这并非是最重要的决策，”旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯上个月告诉记者，“我们要做的是让我们的政策继续支撑经济增长。”

可能带来挑战的领域是房地产市场，这也是近期经济的亮点。房价已经稳定上涨了一年多时间。

但5月以来，长期公债收益率上涨也推高了30年期抵押贷款固定利率，致使其上涨超过一个百分点至略低于4.6%，这也增加了房地产市场复苏基础薄弱的可能性。

根据美国抵押贷款银行协会(MBA)数据，购房贷款的申请数量自5月创下衰退后高点以来，已经大减13%。成屋销量也在6月意外下滑。除了新增抵押贷款数量回升之外，分析师仍担心疲态将会延续。

“他们强调抵押贷款利率的上涨，说明他们对房地产市场的下行风险感到紧张，”大和证券美国的分析师Michael Moran表示，“这对于量化宽松(QE)有影响，因为如果你担心作为经济增长引擎的房地产市场存在下行风险，就不会在确信能经受挑战之前削减购债。”

**重新聚焦通胀**

或许最值得注意的是，本周美联储似乎重新聚焦于通胀，或者更确切的说是注意到通胀很低。

自2008年把利率将至零，以及经过三轮的大规模购债措施之后，伯南克己重视到通胀过低的风险。低通胀有可能引发经济的下滑，因为企业会发现无法对消费者或企业客户提价。

当美联储主席5月首次暗示缩减刺激力度时，上述这些疑虑似乎有所消退。唯一的问题是，迹象显示通胀开始进一步远离美联储2%的目标，而不是朝目标靠近。

美联储强调通胀下滑是暂时现象。即使如此，它仍提高了9月缩减量化宽松的门槛。

就连周四公布的强劲7月美国供应管理协会(ISM)制造业报告也显示，物价分项指数明确下滑，或许暗示中国等海外市场疲弱。

“这的确使美联储在开启缩减本轮量化宽松上更加棘手，”Russell Investments首席分析师Mike Dueker表示。

美联储重新表达对通缩的担忧，或许是认同了圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德的看法。布拉德表示，对物价的担心使得他在6月决议中反对缩减刺激力道。

但美国银行美林的Hanson表示，这也反映了决策者对经济复苏目前为止只产生了如此低通胀率的根本担忧。此外这也提醒人们，有一些重要因素是在美联储的控制之外。

“上次见到通胀实际上升是在2011年，而且主要是大宗商品价格所带动的，”他表示。“但当时的时局是新兴市场正在复苏，而欧洲尚未陷入衰退。现在已今非昔比了。”(完)

(编译 戴素萍/李春喜/朱晓军; 审校 隋芬)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。