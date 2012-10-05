美联储或采用数字门槛作为利率政策指引--会议记录

路透华盛顿10月4日电---美国联邦储备委员会(美联储)会议记录显示,联储可能采用通胀和失业方面的数字门槛,作为货币政策的指引.该记录还显示,一些官员对央行最新出台的经济刺激举措持保留态度.

美联储上月推出第三轮大规模购债计划,宣布开始无限期购入抵押支持债券,每月的购买规模为400亿美元.

周四公布的美联储9月12-13日政策会议记录显示,官员们总体上认为,由於经济复苏乏力,有必要推出更多的政策刺激举措.

"与会成员总体上的判断是,如果不出台新的政策宽松举措,经济增长的力度可能不足以推动就业市场出现持续改善,"会议记录显示.

在出台最新一轮购债计划之前,美联储已经购买了2.3万亿美元债券,旨在刺激经济成长走强.联储亦自2008年底以来,一直将隔夜拆款利率维持在近零水准,并在9月会议後表示,有可能维持在这一水准至少到2015年中.

有官员明确支持芝加哥联储总裁埃文斯力推的一项举措,後者希望联储能列出在决定最终何时升息时将要考虑的经济因素.

埃文斯主张只要通胀率不超过3%,就一直维持超低利率,以将失业率拉低至7%之下.

但官员们仍未就使用什麽样的具体数字门槛达成一致,至于如何调整美联储保持低利率至2015年中这一当前政策指引的措辞,以便反应政策立场的转变,也仍是一项棘手的工作.

"多数与会委员同意,使用数字门槛将有助於进一步明确未来政策转变的条件,但认为需要进一步的工作以解决与之相关的沟通挑战,"会议记录指出.

摩根大通首席美国分析师兼美联储观察家Michael Feroli称,他预计委员们将达成共识.

他说,"如果能在下次会议上完成这一工作,我们会感到意外.但我们的确认为可以在明年初之前克服这些挑战."

美国失业率为8.1%,而且预计9月又有所上升.美联储已明确表示,将继续放松政策,直至就业前景明显改善.而且美联储还承诺,只要通胀保持受控,在经济复苏增强之後仍将维持刺激举措.

**不高兴的强硬派**

虽然新一轮购债计划看来在美联储颇具影响力的核心部分获得了普遍支持,特别是在其理事会内部,但部分官员对此计划表示不安.

来自部分美联储地区分行的通胀强硬派人士担心,美联储资产负债表进一步扩张,将会增加在时机到来时缩小其规模的难度.目前美联储资产负债表规模在2.8万亿(兆)美元,已是危机前水平的三倍多.

会议记录显示,"部分与会者重申,他们担心在恰当时机最终来临时,扩大购买债券计划可能会使委员会撤除货币政策宽松的努力变得复杂,从而可能导致未来通胀率高企和通胀预期失控."

不过,官员们认为通胀前景面临的风险大致平衡,联储的预估显示,在可预见的未来内通胀率仍将低於央行的2%目标.

会议记录还显示,美联储考虑公布一份所有政策制定者都认同的一致预估.这可以让政策制定者有时对前景的不同看法获得统一,目前他们都是分别发表对政策前景的预测.

本月稍晚的政策会议将讨论这方面的进展情况.

自联储9月会议以来,美国经济数据令人喜忧参半.美国8月耐久财订单录得2008-2009衰退以来的最大跌幅.同时,制造业却显示出在经历了几个月疲弱之後有持稳的迹象.

但联储官员的主要焦点都集中在就业市场上.

美国劳工部将於周五公布9月就业报告.路透调查中分析师预计就业岗位料净增11.3万个,失业率料上升0.1个百分点至8.2%.

就业增长若保持这样疲弱的水准,那麽在当前卖短买长(扭转操作,twist operation)到期後,美联储可能於明年初扩大其美国公债购买计划.(完)

--编译 郑茵/兰秀娟;审校 张荻/张涛

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