美联储料继续推行现行刺激政策

* 芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯预计需要持续买进公债

* 美联储称购买公债力度可能在失业率触及7%之前减弱

* 美联储理事史坦称利率长期处于低位可能带来风险

路透2月7日 - 美国联邦储备委员会(美联储,FED)主要官员周四发表的言论显示,美联储看来在可预见的将来将继续实施购买公债的刺激计划,尽管经济显现活力,而且对于这项刺激政策带来的风险的担忧增强.

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示,美联储可能需要持续购买公债直到今年底或明年初,而且如果财政抑制作用大于预期,甚至可能需要扩大该计划的规模.外界认为埃文斯是货币政策上的温和派.

"我认为我们目前执行的政策非常适当,"埃文斯在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时表示.他说,预计美国经济今年成长2.5%左右,甚至计入政府预算紧缩的影响也能达到这个水平.

"如果今年的阻力较大,则我们可能必须采取多一点的行动,"他说.

但美联储理事史坦发表讲话,主要涉及高度扩张性货币政策带来的潜在威胁.这暗示美联储内部对低利率立场的风险存在忧虑.

他表示,利率长时间维持低水平,可能会对金融稳定性带来风险.决策者应留意垃圾债和杠杆贷款市场过度冒险的迹象.

对于泡沫是否正在形成的问题,史坦称现有证据无法得出结论.

"有些变量能够提供有关市场过热程度的信息,这方面的情况好坏不一,"史坦在圣路易斯联储主办的会上这样表示.

美国股市1月大幅上扬,企业发债规模也打破纪录,这令一些人担心美联储的低利率政策可能鼓励投资者过度冒险.史坦则表示,决策者仍应针对这些风险调整政策,不回避通过货币政策来降低风险.此番言论打破了以往偏向于使用监管工具来应对资产价格上涨的惯例.

"如果整体经济环境强烈刺激金融机构为追求收益而甘冒更多信贷风险,那么监管工具是无法完全遏制这种行为的."史坦说.

"从这方面来看,等待市场过热的决定性证据也许相当于一种变相的不作为政策."

不过埃文斯依然相信,第三轮量化宽松政策仍然是利远大于弊.

**为经济复苏蓄积能量**

埃文斯是今年美联储公开市场委员会(FOMC)的投票委员.他重申其观点,认为要撤回这项刺激政策,需要每月新增20万个就业岗位的情形维持六个月左右时间.

他表示,这还需要国内生产总值(GDP)增长高于趋势水平且失业率从目前的7.9%水准下降.

埃文斯称,尽管他认为失业率要到2014年底才能降至7%左右,但美联储或许在此之前就可能减少债券购买.

埃文斯将美联储的资产购买计划比作在半程马拉松赛前向参赛者补给碳水化合物.他说:"我偏向于认为还是有可能结束量化宽松政策的."

埃文斯称:"我们快速起跑,然后提高动能,再后来我们只是继续前进,是个自我维系的举动,而并不需要在比赛全程都补充食物,这也是为什么我们或许能够在失业率降至7%以前停止量化宽松政策."他还补充道:"不过我持有开放态度."

去年12月,美联储公布新政策框架,计划通过经济指标向市场传达一个更清晰的政策前景.具体而言,美联储承诺只要中期通胀率预计不超过2.5%,就会维持近零利率,直到失业率至少降至6.5%.

埃文斯认为汽车销售上升及房市改善均证明资产购买计划正在有效刺激经济,同时他预计这最终会降低失业率.

"一旦我们获得动能且达到逃逸速度,无论是今年稍晚还是2014年,我认为失业率都将快速下降,"埃文斯表示.(完)

(编译 张涛/梁睿雪/王湄;审校 王丽鑫/徐文焰/郑茵)

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