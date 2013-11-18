数据和官方措辞均为浮云 流动性是美联储政策唯一风向标

* 公债、股票和美元的波动降低

* 即便联储缩减政策臆测和数据意外，亦未引发波动

* 投资者相信美联储不会很快撤回流动性

路透伦敦11月17日 -虽然坊间对美国联邦储备理事会何时开始缩减刺激政策的臆测甚嚣尘上，但市场波动却在降低，暗示投资者认为他们的押注未来不会面临重大冲击。

波动较低是市场认为美联储(FED)不会很快“缩减”刺激政策的一个信号，也可能是投资者对于联储缩减购债规模的可能性已经做好准备。

自美联储9月意外决定维持刺激政策不变，联储缩减政策的刺痛已经逐渐被市场淡忘。

此后，美国公债、股票和主要美元汇率的隐含波动性已经降低接近数月低点，有些甚至逼近数年低点。

美国近期就业和成长数据相对乐观，上周四美联储提名主席叶伦又发表了备受关注的国会证词，考虑到环绕其中的种种杂音，市场波动性的下降可能有些令人意外。

但美联储每月购债850亿美元才是王道，只要流动性龙头打开，那么经济数据只有改变了美联储的想法时才会对市场产生真正影响。

“我们不会试图跟随极为短期的投资周期的起伏波折，”Barclays Wealth全球投资策略主管KevinGardiner称。

他表示，不论是数据还是美联储言论都是一样。只有这些“极大改变了”美联储的政策前景时，他才会考虑改变策略。

市场走势及指标都说明有这样想法的人不在少数。上周美股几乎每日都在刷新纪录高点，标普500股指.SPX和道指.DJI已连续六周上涨。

波动率的暴跌助推了这波走势，波动率已从10月初美国债务上限和政府停摆危机期间的异常高水平大幅下降。显示标普500指数隐含波动率的VIX指数.VIX周四降至三个月低位。

美国债券市场的情况也类似。美林美国公债三个月隐含波动率指数(Mermove).MERMOVE3M自9月初以来几乎降了一半。

**关联瓦解**

图表显示，2011年中以来美国的经济意外和两年期美国公债收益率之间的关联已完全瓦解，链接(digbig.com/5bjdyf)

数据的意外--无论是正面还是负面--对收益率几乎没有影响，在美联储庞大流动性挹注和近乎零利率的助益下，公债收益率维持在历史低点。

汇市交易员甚至更为乐观。欧元/美元汇率的一个月隐含波动率周四创下2007年以来最低日收盘水准。

“汇市正在消化在可预见的未来，流动性高峰将维持一段时间的信号。”Brown BrothersHarriman周五在一份报告中指出。

周四在参议院的提名听证会上，叶伦表示美联储竭力推动“经济强劲复苏”是“必要的”。

这并不出人意料。但是，叶伦称不排除在未来利用货币政策来解决资产价格“失调”问题，也就是指“泡沫”，这可能让部分人感到吃惊。

这标志着叶伦和前任美联储主席格林斯潘以及现任主席贝南克的区别。后两者都表示实际上不可能查明资产市场的泡沫，而且处理该问题也并非美联储的责任。

但是，通过收紧货币政策给资产市场降温，比起用收紧政策来完成美联储就业或通胀任务的可能性更小。美联储在这两项任务上离目标仍有不小距离。

美银美林认为，考虑到这一点，缩减购债正式启动时将是“缓慢而谨慎地撤出刺激措施”。该银行预计在未来12个月，即便美联储推出刺激措施，标普500指数也还将上涨10%。

“不用担心美联储，”该银行的美国分析师Ethan Harris表示。(完)

(编译 李春喜/张若琪/石冠兰/朱晓军；审校 隋芬/屈桂娟)

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