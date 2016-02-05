分析：美联储有心保持货币宽松 无奈信贷环境步步收紧

2015年9月1日在华盛顿特区拍摄的美联储总部大楼。 REUTERS/Kevin Lamarque

路透华盛顿2月4日 - 尽管美国联邦储备委员会(美联储/FED)于12月开始升息，但讯息却是明确的：希望维持货币情况宽松，并认为美国仍需宽松资金环境以维持经济继续温和复苏。

如今，似乎是市场因素在左右局面。许多财务和调查数据显示，美国国内大小企业的借款都变得更加困难，反映出全球市场大跌及整体经济放缓背景下的避险心态加重。

这种情况会持续多久，对实质经济有何影响，对于美联储来说至关重要。

周五的就业报告将提供重要测试，研判国内经济能如何挺过这一连串困境：全球需求放缓预期打压股价，进而提高了信贷利差，能源等严重受创行业的借款条件也进一步收紧。

决策者已表示，借款成本升高、信贷利差扩大及其他融资收紧情况可能让他们搁置升息计划。

“这类收紧情况必须纳入考量，因为已对经济情况产生一些影响，”达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在最近的路透专访中表示。他并称，美联储需要时间来衡量全球金融动荡是否可能造成美国经济脱离正轨。

最近路透调查显示，分析师预计1月就业岗位增加19万个，虽然低于12月接近30万的增幅，但仍算强劲，以美联储的角度来看，足以表明就业市场继续趋强。

美联储估计，以人口增速来看，每月需增加约8万个就业岗位，若超过这一水准，就意味着失业率下降或退出求职大军的劳动者重新回归。

美联储如今面对的问题是，这种情况会持续多久。路透最近的一篇分析指出，今年各个经济领域中企业普遍计划削减资本支出，可能拖累经济增长、就业和收入。

**错过经济周期？**

维系近期经济成长的一项关键因素--国内消费已显放缓迹象，同时个人储蓄率上升。2015年年末，铁路运输等前瞻性指标下滑，整体增长减弱。

“美联储可能完全错过了这轮经济周期…金融周期似乎也已出现转折，”前美联储理事瓦尔许在谈及美联储12月决定开始加息时说。“美国经济表现已慢慢逊于他们的预期。”

美联储在1月政策会议声明中称，货币政策“仍然宽松”，因此经济“将以温和速度扩张，就业市场指标将继续改善”。

有些美联储官员曾说25个基点的升息幅度不会对信贷有什么影响，现在他们必须要评估一下市场到底在干什么。

根据美联储周一公布的《资深信贷人员调查》(Senior Loan Officer Opinion Survey)，去年10月至12月期间，银行业者连续第二个季度收紧了美国工商贷款标准，这是经济衰退后2009年底以来持续时间最长的紧缩过程。

根据美银美林美国公司指数，投资人还收紧了对投资级美国公司债的投资。该指数显示，今年公司债与美国公债的收益率之差扩大35个基点，为2012年以来最阔。

这意味着对于迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)这样的企业来说，信贷环境收紧了。该公司10年期债券与10年期美国公债的收益率之差，自1月5日该公司债发售以来扩大了19个基点。

根据美联储数据，去年第四季大中型企业的工商贷款需求有所下降，为2012年以来首见。这可能暗示着对未来销售的预期下降。

美国最近两次经济衰退前也出现过信贷需求下滑，有华尔街分析师担心，贷款申请减少以及裁员步伐小幅加快表明企业将迎来又一轮低迷期。

“从最近的市场走势和很多经济体的状况来看，现在是时候认真看待衰退风险了，”瑞信在给客户的报告中表示。(完)