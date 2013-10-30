美联储保持强力刺激 美元指数连升

10月30日在纽约证交所拍到的图片。 REUTERS/Brendan McDermid

* 继续每月购债850亿美元

* 美联储未改变关于利率的前瞻性指引

* 美联储承认房屋市场放缓

路透华盛顿10月30日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三决定延长支持经济的货币政策，宣布保持每月850亿美元的购债规模。它对美国经济成长的看法略显不太乐观。

美联储承认经济信号较弱。华盛顿预算之争在本月初导致联邦政府部分停摆16天，在一定程度上妨碍了经济成长。

美联储指出，房屋市场复苏势头已经有所减弱，并对就业市场复苏较慢感到有些失望。

但是，美联储亦取消了表达对借款成本上涨表示担忧的措辞，显示其对当前的利率水准更加放心。

“可获得的数据显示家庭支出和企业固定投资增加，但楼市复苏近几个月有所放缓，”美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)表示，“财政政策正在限制经济成长。”

美联储维持购债规模不变的决定在市场普遍预期之中，而其声明措辞与9月会议后发布的经济评估仅有微小差别。

美国股市小幅下跌，美元兑欧元和日圆攀升。美国公债价格转为下滑，推动收益率(殖利率)上升。

“总的来说，美联储声明的温和程度略低于预期，”Commonwealth ForeignExchange首席市场分析师OmerEsiner指出。他指出，央行放弃了之前声明中对金融环境提前收紧表示担忧的措辞，例如对抵押贷款利率上升的担忧；其他分析师也认为这一点让声明略微强硬。

不过联储对就业市场的评价有所减弱，把最近趋弱的就业数据考虑在内，只是称就业市场出现“一些”进一步改善。

“在经济数据明显转强之前，我认为外界对缩减(购债)规模的预期将保持克制，”OppenheimerFunds投资总监Krishna Memani说。

他说，美联储12月召开下次会议时，仅有“适度”的可能性会缩减购债。

**按兵不动**

美联储夏季时还让人愈发认为其准备开始缩减购债，结果却在上月的会议上维持购债规模不变，令金融市场大感意外。不过之后的事态说明美联储当时的谨慎态度是合理的。

政治之争升级导致政府停摆，而且让美国政府接近债务违约边缘，打击消费者和企业信心；另外最近公布的一系列经济数据也显示出经济疲态。

周三公布数据显示，美国10月民间就业岗位增幅为六个月来最低，上月通胀率仍受抑。

其他9月聘雇、工业产出和房屋出售等其他数据也表明，甚至在美国政府关门前，经济已经退步。本月的消费者信心数据也显示，财政僵局影响到家庭。

但决策者未直接提及预算僵局，Capital Economics首席美国分析师PaulAshworth认为这种忽略说明了问题。

“如果联储官员试图淡化政府停摆的影响，且对长期利率水准更放心，那么今年12月缩减购债规模并不像我们此前预计的那样根本不可能，”他说，“我们仍认为美联储最有可能在明年初采取行动，但风险平衡略有变化。”

美联储在2008年将隔夜拆款利率下调至近零水准，并通过购债方式将资产负债表规模扩大至3.8万亿(兆)美元，以应对数十年来最严重的经济衰退和最疲弱的复苏。

美联储周三重申，只要失业率仍高于6.5%，且通胀率没有升破2.5%的危险，就将维持近零利率。

利率期货交易商持续押注美联储将至少等到2015年4月才会升息。

对于美联储大举宽松的货币政策的看法一直都是有争议的，部分美联储鹰派委员和许多共和党人认为，存在通胀飙升或者金融市场出现泡沫的风险。

鹰派人物之一，堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治，如同今年每次会议一样，在此次会议上亦反对美联储的最新决定。她主张适当削减购债规模。

相反，美联储主席伯南克和可能接替他的叶伦均认为，持续高企的失业是目前最迫切需要解决的事情。

周三数据显示，9月CPI较上年同期仅上升1.2%，远低于美联储2%的目标。(完)

(编译/审校 张涛/侯向明/张荻/徐文焰/孙茉莉/李婷仪)

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