美联储称将保持刺激规模不变

路透华盛顿10月30日 -美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三称，将继续以每月850亿美元的规模购债，以支持在放缓的经济。

美联储决定与市场的广泛预期一致。联储官员承认，成长前景转弱，部分归因于华盛顿财政僵局导致很多政府机构本月稍早停运16天。

美联储在今年稍早暗示可能很快开始缩减刺激规模后，借贷成本攀升，这也拖累成长。

联邦公开市场委员会(FOMC)表示，“已公布的数据显示，家庭支出和企业固定投资增加，但楼市复苏近几个月有所放缓。财政政策正在制约经济成长。”

美联储称，尽管近期公布的部分数据转弱，但就业市场显现出“一些”进一步改善的迹象。在其列举的成长前景所面临的风险中，联储未提及“看到近几个月金融状况收紧”。

堪萨斯城联储总裁乔治对联储决定持反对意见，与今年所有政策会议上所持的观点相同，她支持小幅缩减购债规模。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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