美联储称将保持刺激规模不变

伊朗石油部长称全球减产协议可能延长
“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透华盛顿10月30日 -美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三称，将继续以每月850亿美元的规模购债，以支持在放缓的经济。
美联储决定与市场的广泛预期一致。联储官员承认，成长前景转弱，部分归因于华盛顿财政僵局导致很多政府机构本月稍早停运16天。
美联储在今年稍早暗示可能很快开始缩减刺激规模后，借贷成本攀升，这也拖累成长。
联邦公开市场委员会(FOMC)表示，“已公布的数据显示，家庭支出和企业固定投资增加，但楼市复苏近几个月有所放缓。财政政策正在制约经济成长。”
美联储称，尽管近期公布的部分数据转弱，但就业市场显现出“一些”进一步改善的迹象。在其列举的成长前景所面临的风险中，联储未提及“看到近几个月金融状况收紧”。
堪萨斯城联储总裁乔治对联储决定持反对意见，与今年所有政策会议上所持的观点相同，她支持小幅缩减购债规模。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透新德里3月28日 - CNBC-TV18新闻频道周二未引述消息来源报导称，印度已经在时隔近四个月后恢复对小麦征收10%的进口税。最近数月印度从海外大规模购买小麦。
路透新加坡3月28日 - 亚洲股市在美股持稳后于周二上涨，美元则自四个月低位回升，对美国总统特朗普医保改革案失利的忧虑情绪，被看好特朗普刺激政策计划的期望所盖过。