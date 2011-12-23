1月政策会议是美联储公布利率预估良机--官员

路透华盛顿12月22日电---美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟称,明年1月底的政策会议将是美国联邦储备委员会(美联储,FED)开始给出利率预估的良好时机.

普洛瑟称:"政策应视经济情况制订,而不是看着日子定."此番讲话刊登在华尔街日报网站周四版的文章中.

普洛瑟表示,1月24-25日会议是美联储开始公布利率预估的机会.他是美联储研究改善该央行对外沟通方式的小组成员之一.

美联储在过去四次政策会议声明中均表示,预计超低利率将至少维持到2013年中期.

做出上述承诺的初衷,是为防止金融市场在一有复苏迹象的时候就预期会升息.

然而,许多决策者对做出时间固定的承诺感到不安,认为到2013年中期这个缺乏灵活性的承诺缚住了手脚.

美联储副总裁叶伦认为,若转变对外沟通策略,就相当於是放宽货币政策.

本月稍早路透调查显示,20家与美联储直接交易的华尔街大型初级交易商中,有17家预计美联储将转变沟通方式.(完)

--编译 程琳;审校 王丽鑫

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