焦点：美联储料维持利率不变 静候特朗普经济政策细节

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透华盛顿1月31日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在周三结束特朗普就任美国总统以来的首次政策会议，预计将维持利率不变，静候特朗普经济政策更为明晰。
特朗普曾承诺大幅增加基础设施投资、减税、放松监管并重新协商贸易协议，但自11月8日胜选以来，并未提供多少细节或提出实现这些目标的时间表。
在周三结束为期两日的政策会议后，美联储将在1900GMT公布最新的政策声明。美联储主席叶伦并无召开记者会的计划。
叶伦此前曾表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。
路透调查的分析师几乎均排除美联储在本次会议升息的可能。根据芝加哥商业交易所(CME)集团汇编的美联储期货数据，投资人预计下次升息是在6月。
美联储在12月的政策会议上将指标利率调高至0.5%-0.75%，为10年来第二次升息。并预计今年还会进一步升息三次。
**拭目以待模式**
尽管美国经济数据表现喜人，美联储政策制定者目前并不急于评估通胀升速如何，他们还需要掌握关于特朗普经济计划的更多信息。
“目前关于财政政策、刺激的潜力及其构成因素，均存在极大的不确定性，”凯投宏观(Capital Economics)经济学家Paul Ashworth称，“在了解如何应对之前，美联储不会做出反应。”
当前美国经济已经接近完全就业，特朗普的财政刺激及税收改革承诺可能快速推升通胀，就像对墨西哥征收“边境税”那样。
这可能导致美联储政策制定者加速升息。
而打击移民等其他政策则有违美联储所认为的、美国经济长期增长所需要的环境。
美国股市周一下跌，之前特朗普签署行政命令，限制七个穆斯林国家公民入境美国。
自特朗普胜选以来录得的标普500指数.SPX仍有6%左右的涨幅，美国国内经济的强劲走势与日本、欧元区及英国日益背离，预计后三个经济体都不会很快升息。
美联储周三的政策声明可能仅做微调，以反映近期的一系列乐观经济报告。
“声明的调整...多数应是更趋乐观，”Cornerstone Macro LLC分析师Roberto Perli在给客户的报告中说道。
美国失业率为4.7%，企业投资改善，尽管第四季经济增长因贸易逆差扩大而有所放缓。据美国商务部周一发布的数据，12月消费者支出强劲增加。消费者支出在美国经济活动中占比超过三分之二。
在同一份报告中，美联储密切关注的通胀指标也小幅升至1.7%。(完)
(编译 张荻/刘秀红/王琛；审校 张若琪/高琦/郑茵)
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