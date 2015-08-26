美联储下一个大动作将是放宽政策而非收紧--Bridgewater

路透纽约8月25日 - 全球最大的对冲基金公司Bridgewater Associates的创始人Ray Dalio表示，该公司认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)下一个大动作将是放松美国货币政策，而非收紧。

Dalio在周一发出的客户报告中称，美联储被短期内的景气波动牵扯了太多的精力，而对各家央行降息至零将有何长期影响的研究却不够；如果全球出现长期通缩，美联储恐将没有政策调整空间。

“央行放松政策的能力有限，此时(通胀)风险却更偏向下行，而且多数人抱有危险的看多倾向，”Dalio指出，他在Bridgewater帮助管理1,620亿美元的资产。“换句话说，全球长期债务周期已结束或接近结束的风险很大。”

Dalio说，Bridgewater认为相比于出现通胀式扩张，经济进入通缩性收缩的可能性正日益增大。

“长期债务周期显然对中国、石油生产国和新兴国家有很大影响，它们都借入过多的美元债务，而且持有巨额美元资产；与此同时全球范围内的杠杆多仓规模也很高，”Dalio表示。

Dalio称，美联储准备升息时太过于强调短期经济景气周期的重要性，却较少注意到长期趋势向通缩靠拢。

他说美联储将对“出现的情况”做出反应，暗示联储应该采取更多量化宽松(QE)，但考虑到美联储官员想要升息，所以他对此看法也没有十足把握。

Dalio对全球通胀放缓和经济增长减慢提出警告，且称尽管现金实质回报明显为负，但因避险情绪挥之不去，投资者倾向于持有现金。

“我们的风险在于，他们可能非常坚持之前高度宣扬的紧缩道路，而万一需要重返极其宽松的路径，则可能很难，”Dalio说。

至7月31日为止，Bridgewater的Pure Alpha基金过去五年净报酬率为13.2%，从1991年成立迄今的年化报酬率为13.4%。(完)

(编译 徐文焰/李婷仪 审校 郑茵/许娜)

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