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国际财经 | 2016年 8月 26日 星期五 08:20 BJT

美联储决策者会见抗议人士 称将“保持经济热度持续”

路透杰克森霍尔8月25日 - 几名美国联邦储备委员会(美联储/FED)高官周四对联储可能很快就应该升息的看法提出辩护，表示他们仍将维持经济快速运转在足以提振就业与通胀的程度。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在杰克森霍尔年会开始前，对约100名社区组织与劳工联盟网络“Fed Up”行动人士表示，美联储计划“保持经济热度”。

“我的目标并不是让经济放缓，”美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治表示。(完)

(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)

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