美联储决策者会见抗议人士 称将“保持经济热度持续”

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透杰克森霍尔8月25日 - 几名美国联邦储备委员会(美联储/FED)高官周四对联储可能很快就应该升息的看法提出辩护，表示他们仍将维持经济快速运转在足以提振就业与通胀的程度。
旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在杰克森霍尔年会开始前，对约100名社区组织与劳工联盟网络“Fed Up”行动人士表示，美联储计划“保持经济热度”。
“我的目标并不是让经济放缓，”美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治表示。(完)
(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。