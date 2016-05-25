柯普朗预测美联储不久将升息 英国公投仍为影响因素之一

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透休斯敦5月25日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)周三表示，他将支持在“不远的将来”调高利率，尽管英国退欧公投会影响到美国联邦储备委员会(美联储)在6月的利率决定。
“若经济数据延续现有趋势，我会主张在不远的将来升息，”柯普朗在一次演讲后对记者表示。“(升息)或许并不是在6月或者7月，我赞成逐次会议具体讨论。”
他补充说，美联储6月会议正好在英国公投的一周前召开，“很有可能”到时公投的结果并不明朗。
柯普朗称，他对经济前景的看法几个月来一直没有变过。
“从现在到下次会议期间，我们将更新这些预估，但正如我今日坐在这里所说，我的预估基本上仍与3月时一致，”他说。
3月时柯普朗多数同僚基于他们的经济预测暗示，今年升息两次是适宜的。
柯普朗并未明确表明他希望今年升息几次。后来在一次短暂电访中，柯普朗说自己不是热衷于预测今年应升息几次的人。
柯普朗周三说，在失业率可能将低于5%的情况下，美国劳动市场正朝着充分就业迈进。
柯普朗还暗示，鉴于货币政策有其限制，他认为财政政策尚有提振美国经济的空间；柯普朗也呼吁对小型银行业的监管应该放松“一些”。
“我们一直在束缚着小型银行，而这对地方企业的建立是有害的，”柯普朗在休士顿说。“我们需审视货币政策的局限。货币政策并非唯一之道，但我们在过去七、八年当中，一直没有太多的财政政策。”(完)
(编译 郑茵/李婷仪 审校 白云/徐文焰)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。