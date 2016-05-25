柯普朗预测美联储不久将升息 英国公投仍为影响因素之一

路透休斯敦5月25日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)周三表示，他将支持在“不远的将来”调高利率，尽管英国退欧公投会影响到美国联邦储备委员会(美联储)在6月的利率决定。

“若经济数据延续现有趋势，我会主张在不远的将来升息，”柯普朗在一次演讲后对记者表示。“(升息)或许并不是在6月或者7月，我赞成逐次会议具体讨论。”

他补充说，美联储6月会议正好在英国公投的一周前召开，“很有可能”到时公投的结果并不明朗。

柯普朗称，他对经济前景的看法几个月来一直没有变过。

“从现在到下次会议期间，我们将更新这些预估，但正如我今日坐在这里所说，我的预估基本上仍与3月时一致，”他说。

3月时柯普朗多数同僚基于他们的经济预测暗示，今年升息两次是适宜的。

柯普朗并未明确表明他希望今年升息几次。后来在一次短暂电访中，柯普朗说自己不是热衷于预测今年应升息几次的人。

柯普朗周三说，在失业率可能将低于5%的情况下，美国劳动市场正朝着充分就业迈进。

柯普朗还暗示，鉴于货币政策有其限制，他认为财政政策尚有提振美国经济的空间；柯普朗也呼吁对小型银行业的监管应该放松“一些”。

“我们一直在束缚着小型银行，而这对地方企业的建立是有害的，”柯普朗在休士顿说。“我们需审视货币政策的局限。货币政策并非唯一之道，但我们在过去七、八年当中，一直没有太多的财政政策。”(完)