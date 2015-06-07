调查：华尔街主要银行预计美国9月升息的可能性上升

路透纽约6月5日 - 美国周五公布了较预期强劲的非农就业报告后，华尔街主要银行预期，美国联邦储备委员会(美联储/FED)将于9月开始升息，之后在年底前还会再升息一次。

接受路透访问的16家美国一级市场交易商中，有14家预计美联储将在今年9月升息。在周五的就业数据公布后，短期利率期货走势也暗示央行将及早升息的倾向。短期利率期货是市场用以押注利率预期的工具。

美国5月非农就业岗位增加28万个，平均时薪增幅也高于预期。长短天期美国公债收益率均上升，其中两年期公债收益率触及四年高点，显示投资人正在消化随着经济改善，美联储近期料采取行动的预期。

“5月非农就业报告强力支持了第一季的经济疲态主要源于暂时性因素的推测，因此升息的机率再度升高。”法国巴黎银行北美首席经济分析师Paul Mortimer-Lee指出。

有分析师亦表示，美联储9月升息的概率预估中值升至63.5%，高于5月初调查时的55%。

几位政策制定官员近来的审慎评论暗示，美联储可能按兵不动直到2015年底，甚或2016年初才会调整政策。但包括美联储主席叶伦在内的几位官员也曾公开发表评论，表示希望让利率脱离2008年以来即维持不变的近零低档。

纽约联储总裁杜德利周五表示担心经济增长力道，及就业市场能否继续改善。然而他也表示经济状况仍支持今年稍晚升息。

联邦基金利率期货合约显示，市场对升息时间的预期从今年12月或2016年初，提前到了今年10月。截至周五晚间止，期货合约显示10月升息的可能性为51%。

路透调查显示，一级交易商对联邦基金利率目标今年年底的预估中值为0.625%，明年年底预估介于1.25-2.25%。接受路透调查的16家美国一级市场交易商中有13家预计年底前将升息两次。

5月调查时，18家美国一级市场交易商中有16家预测美联储在9月或稍晚升息。(完)

(编译 张若琪 审校 白云)

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