调查：经济成长步伐加快 美联储9月升息在望

图为雅加达一家货币兑换处的美元现钞。 REUTERS/Beawiharta

路透纽约6月15日 - 路透调查显示，美国联邦储备委员会(美联储)即将在9月升息，为将近10年来首次。调查显示，受访经济学家多数都对这一预估时点抱有信心。

有关美国首次升息时间的争论，是今年推动全球金融市场波动的主要因素，美元也受这些预期的影响而走升，目前正处在去年6月以来这波创纪录涨势的过程当中。

在过去一周的调查中，55位经济学家中有37位表示，他们对于这一时间升息的信心在过去一个月保持稳定，另有10位表示信心增强。

尽管通胀温和，但5月新增28万个就业岗位的消息再加上零售销售改善，可能有助于强化9月升息这一目前得到普遍认同的看法。

“即便通胀率可能远低于目标，美联储还是有理由在9月升息，”独立经济顾问Hugh Johnson说。

美联储本周召开为期两天的政策会议，金融市场周三将关注会后声明和记者会，以印证上述观点。调查中70位经济学家只有两位预测会在本周升息。

调查显示，联邦基金目标利率到第三季末将升至0.375%，12月底前将进一步升至0.625%。

至于此后美联储会继续设定利率目标区间还是会改设固定利率目标，调查中没有对此形成明显一致的看法。

美联储上次加息还是在2006年6月。

本次调查预测，在经历今年头几个月的温和萎缩之后，第二季美国经济环比年率料为成长2.5%，第三季料为成长3.0%。

有近三分之二的受访者称，有信心经济会回归到强劲且可持续的增长路径，有八位分析师称对此他们非常确信。

美元自去年夏天以来已经累计上涨18%，对美联储货币政策正常化的进程构成威胁。美元近乎全面上涨的走势，降低了美国出口竞争力。

对美元强势是否会明显妨碍美联储连续升息，受访分析师看法不一。30位分析师认为将不会构成阻碍，有24名分析师认为将会影响美联储的行动。

Stone & McCarthy分析师Terry Sheehan说道：“若美元进一步走强，则会令美国联邦公开市场委员会(FOMC)对前景更加警惕。”

“不过只要整体经济成长数据至少是温和的，美元升值就不会成为FOMC需密切关注的风险。”

美联储主席叶伦5月时曾表示，她预期美国经济将走强，此前几个月因“暂时性因素”影响而放缓，并指其中一些疲势可能因“统计杂音”所致。

消费者物价指数(CPI)预计在今年年底将回升至1.0%，明年前三个季度料均保持在2.1%，与上月调查预期基本不变。明年同期核心CPI预计在2.0%。(完)

(编译 郑茵/孙茉莉; 审校 张荻)

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