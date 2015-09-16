路透调查：微弱多数的受访分析师预计 美联储将维持利率不变

路透9月16日 - 据一项路透调查，稍多于一半的受访分析师预计美联储将会再等一些时间才实施其近十年来的首次加息。而上周的调查中还是微弱多数的分析师预计美联储本周四会加息。

在这项过去24小时对北美和欧洲的80位分析师进行的调查中，受访分析师被要求再度确认是否坚持之前的看法，而上周未能采访到的分析师本次也接受了采访。

对于本周美联储是否会加息的预测，堪称是长久以来最难的调查之一。

与上周的调查相比，五位分析师改变美联储周四将升息的看法，现在预期将维持利率不变。而原本就认为维持利率不变的分析师没有转为预测加息的，这暗示目前的情势转向美联储本周不升息。

但一直到最后双方阵营的对比才逐渐清晰，预测利率不变的分析师人数已经超出预测升息的分析师人数，双方之比为45：35。在一级市场交易商中，12家银行预计美联储将维持利率不变，而其余10家则预计升息。

渣打银行资深分析师Thomas Costerg在报告中解释为什么将预期9月升息转为12月升息时称：“美联储主席叶伦明显保持沉默，自7月的国会证词之后没有发表什么重大评论。”

“我们认为近期全球市场的动荡-对全球增长的忧虑所引发-已抬高了近期进行首次加息的门槛。”

使问题更加复杂的是，利率期货市场反映的周四加息机率为四分之一。

这暗示尽管美联储做出各种努力，暗示市场做好准备，市场目前仍未对升息做准备。对于利率的路径，债市对其的反映和美联储自身的观点长期相左。

如果美联储周四不升息，最可能的升息时间是12月。80位分析师中仅有五名预计今年不会升息。(完)

(编译/审校 王洋/李春喜)

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