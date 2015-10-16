调查：美联储仍有可能在12月升息 但就业市场疲态打压信心

路透华盛顿10月15日 - 路透调查显示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)仍料将在12月升息，但就业市场可能处于疲弱状态的迹象，已打压人们对美联储将升息的信心。

今年8月和9月美国就业增长急剧放缓，令金融市场把对美联储升息时机的预期推后至2016年初。美联储若升息，将是近10年来首次。

对逾90位分析师的调查显示，美联储在12月15-16日政策会议上升息的机率为55%，低于9月22日调查时的60%。

尽管79位受访者中有58位预计美联储将在12月底前升息，但他们不是十分确信美联储今年是否真会升息。

“更大的问题在于判断这次就业市场动能恶化是否为经济复苏拐点的一部分，”道明证券驻纽约副首席分析师Millan Mulraine称。

“这是美联储‘已知的不确定因素’，而风险管理方式要求我们有更大耐心评估即将公布的就业市场数据，以判断就业市场动能是迈向更可持续的轨道，还是复苏过程中更令人担心的疲态复发。”

金融市场走势暗示本月升息机率有8%，12月机率为33%。就业增长放缓及通胀持续处在低位都意味着，即使美联储在12月升息，紧缩货币政策也将是逐步进行的。

路透调查预计，12月底联邦基金目标利率中值将为0.375%，这暗示利率将从目前0-0.25%水平上调25个基点，与9月11日调查结果相同。

明年第一季和第二季末的联邦基金目标利率中值料将为0.625%，9月时分析师预计6月底中值为0.875%。

过去两个月就业岗位平均增长13.9万个，为去年1月以来最低的两个月增幅。鉴于招聘岗位处于纪录高位，而且消费者支出十分强劲，就业增长放缓令人不解。美国9月汽车销售劲增至逾10年高位。

调查预计，美国第四季非农就业岗位平均增加19万个，明年第一季平均降至18.9万个。在7月进行的调查中，分析师预计第四季就业岗位平均增加22.5万个，明年第一季增加21.5万个。

今年失业率料平均为5.3%，明年为4.9%，与7月调查结果相同。

尽管美联储多数官员认为。失业率所处区间与较低但稳定的通胀率相符，但物价压力料将维持温和。

该调查预计，扣除食品和能源后的个人消费支出(PCE)物价指数今明两年将分别平均增长1.3%和1.7%。上次调查时分别预计为1.4%和1.8%。核心PCE物价指数是美联储看重的通胀指标。

预计第三季美国经济增长2.0%，低于9月时预计的扩张2.5%。第四季料将扩张2.7%。(完)