调查：美国初级市场交易商放弃美国6月升息预期

调查：中国今年经济成长料略为放缓 着重管控风险
路透北京1月18日 - 路透调查结果显示，中国经济今年可望成长6.5%，当局将接受经济进一步放缓，把焦点放在控制各种逐渐升高的金融风险，但人民币贬值将会使中国政府在政策抉择上更形棘手。
路透纽约5月6日 - 周五进行的一项路透调查显示，华尔街顶尖银行几乎完全放弃了对美国联邦储备委员会(美联储)将在6月升息的预期，目前多数认为联储下次升息将是在9月。
周五公布的4月非农就业报告逊于预期，导致美国初级市场交易商的几位经济分析师放弃了原先的看法：美联储会在6月下次会议上升息。
而且，初级市场交易商对于美联储2016年升息一次以上的信心正在迅速削弱，因为疲软的就业数据作为最新一项指标说明，美国经济成长远远谈不上强劲。
美国4月新增非农就业岗位16万个，为七个月来最少。经济学家原预计新增逾20万个。
“这份报告对于6月升息几乎没有提供什么支持理由，”道明证券驻纽约的利率策略师Gennadiy Goldberg说。“今日数据真正强化了我们的看法：联储在进一步升息前，会想要观察更多数据。”
除了道明证券经济分析师外，亦有数家分析师在周五调查中改变一个月前观点，将美联储下次升息时间预期由6月推后至9月。周五上午美国月度就业报告公布后，路透访问了23家初级市场交易商，有18家提供了反馈。
这18家中的15家预测，第二季末联邦基金利率仍维持在目前的0.25-0.50%水准。4月调查中16家交易商中有10家预计美联储在6月底前会上调利率。
本次调查中，18家交易商中13家认为美联储会在第三季末之前升息0.25个百分点至0.50-0.75%。
同时，对于2016年第二次升息的问题，给予回答的17家中仅有九家认为在今年稍晚升息至0.75-1.00%。一个月前，16家回答者中有12家认为今年至少升息两次。
“他们需要更多时间来确定，第一季的疲弱只是暂时现象，”瑞士信贷的分析师Dana Saporta说。“第一次升息可能是在(今年)下半年，9月开始升息，随后在12月再升一次。”
多数交易员表示，自上月开始，他们对于6月底之前升息的信心已经变弱，对于6月升息概率的预估中值从4月时候的50%降到18%。
交易商们还推后了美联储开始缩减资产负债表规模的时间预估，预估中值显示2018年之前不会开始削减行动，而4月调查时则认为会在2017年中期时开始。
交易商仍认为，美联储像世界其它几家央行那样采行负利率的可能性非常小。受访者认为这种可能性只有10%，与4月调查时持平。(完)
(编译 郑茵 审校 李爽)
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