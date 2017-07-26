调查：华尔街预计美联储9月将宣布缩表计划 并维持利率不变

路透纽约7月26日 - 华尔街大银行认为美联储9月会议可能宣布备受期待的缩表计划。美联储资产负债表规模达4.5万亿美元。

路透在周三美联储结束两天政策会议后进行的调查显示，初级市场交易商一致认为，决策者在9月19-20日召开的下次政策会议将维持利率不变。

美国23家交易商中，回覆这项调查的17家全都表示决策者届时将公布开始缩表的时间和其他细节，以开始缩减超过4.2万亿美元的公债和抵押贷款支持证券持仓。这一结果基本符合上月调查结果。

美联储周三维持利率不变，称预计“不久后”将开始缩减所持巨量公债，表明联储对美国经济抱有信心。

美联储上次升息是在6月会议，将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至1.00-1.25%。

6月升息是美联储从2015年12月开始货币政策正常化过程以来的第四次升息。在这之前，美联储维持利率区间0-0.25%长达七年，因美国经济艰难度过并缓慢摆脱大衰退。

17位受访初级交易商中有15位预期，美联储下次将在12月会议升息，届时将再次升息0.25个百分点至1.25-1.50%。两家交易商认为美联储届时将按兵不动；金融期货市场则反映美联储今年再次升息的可能性不到50%，因通胀低迷不振。

对于2018年底前利率会升至多高，初级交易商的看法分歧更大，预估的利率区间最低为1.50-1.7%，到最高为2.25-2.50%。预估中值为2018年结束时利率区间料为2.00-2.25%。

金融危机期间美联储启动三轮量化宽松政策，买进并持有大量债券。联储共计购买约3.75万亿美元美国公债和抵押支持证券(MBS)，将长期利率控制在低位，希望以此支撑经济复苏。

联储计划减少债券到期后再投资的做法，将持有的很大一部分证券组合逐步出脱，不过具体减持规模尚未确定。

一开始，根据原先宣布的计划，联储每月最多将减少60亿美元公债和40亿美元MBS的再投资。随后削减速度每个季度上调一次，直至达到每月减少300亿美元公债和200亿美元MBS的最终速度。(完)