美联储官员为民间银行家在联储发挥的作用辩护

路透华盛顿9月6日 - 路透看到的声明显示，两位美国联邦储备委员会(美联储)官员打算警告国会议员，不要调整美联储的架构来缩小民间银行家在央行发挥的作用。

包括总统候选人希拉里在内的一些民主党议员主张，应在地区联邦储备银行的理事会中排除民间银行家。

但美联储官员指出，民间银行家能提供对国家经济状况的洞察，在华盛顿也可作为对中央权力的制衡。

“美联储由官员和民间银行家共同组成的架构为货币政策的独立性提供支持，”里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在声明中称。这份声明是为周三的众议院小组委员会听证会准备的。

美联储于1913年成立，其理事会中包含来自华盛顿的联邦官员，以及12名地区联邦储备银行的总裁。而地区联储银行从技术角度而言由民间银行所有。

民间银行家列席美国地方联储董事会，不过他们不在可帮助选择地方联储总裁人选的董事之列，而地方联储总裁能投票表决美联储的利率政策，且必须有美联储董事会的批准才能获任。美联储董事会成员由美国总统挑选，并须参议院批准。

拉克尔将与堪萨斯城联储总裁乔治(Esther George)一道出席周三的听证会，乔治也提交了一份声明，为民间银行家在美联储体系中的作用做辩护。拉克尔和乔治均未就美国经济或货币政策前景置评。

乔治在声明中表示，将美联储变为一个彻头彻尾的公共机构或存在“拉大民众与央行之间的距离”的风险。

虽然美联储官员对利率政策存在分歧，但在反对或将有损美联储独立性的提议方面，他们表现得更为团结。

共和党总统候选人特朗普周一指责美联储，称低利率造成了“虚假经济”。(完)