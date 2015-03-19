美联储主席叶伦在FOMC会议后新闻发布会的问答摘要

路透华盛顿3月18日 - 以下为美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周三在3月17-18日政策会议后的新闻发布会中，回答记者提问的摘要。

叶伦评论声明稿剔除“耐心”一词并非暗示不再保持耐心：

“由于经济情况持续改善...我们不想排除在未来接着到(4月FOMC开会时)的会议中目标区间有上调理由的可能。我要强调一点...即目标区间开始上调的时间，将取决于委员会对未来讯息的评估。”

“今天我们对指引的调整，不应被解读为我们已经决定了升息时间。换言之，我们在声明稿剔除‘耐心’一词，并不代表我们会不耐心。”

叶伦评论市场：

就业增长的速度仍维持强劲...如同我们在声明稿中所言，就业市场闲置状况正在减轻。此外，劳动参与率，也就是处于工作年龄阶段正在工作或求职的美国人比率，该数值低于大多数趋势预估，而薪资增幅也还疲软，暗示着一些景气疲弱之处仍然存在。

虽然已有相当大程度的进展。但就业市场还有更进一步改善的空间。

叶伦评论强势美元和美联储预估：

今年成长预估略有下调。你提到了美元。我们注意到出口成长变弱，强势美元也许是原因之一。另一方面，美元升值也是部分反映出美国经济的力道。

美元上涨...也是压低进口物价的原因之一。至少在眼前这个过渡时期压低了通胀。我们有把国际情势纳入考量...。

预估值并不疲弱，认清这一点是很重要的。

叶伦评论通胀：

我关注的其他方面当然还有通胀数据。正如以前所说的，由于能源价格下跌，同时美元维持强势，我们预计通胀将维持在较低水平。

我们将关注薪酬增长，目前还没有看到薪酬增长加快。我们可能不会看到薪酬增长加快，我也不会说这是加息的先决条件。但是如果薪酬增长真的加快，这至少是通胀或将逐步回升的征兆。我们将关注通胀预期，调查指标保持稳定，我预计这种情况还将继续。

叶伦评论下修利率调整路径预估：

我们确实看到通胀预期明显下调...此外，长期正常就业率的下修，在一定程度上说明参与调查的官员认为经济中的闲置产能比他们此前的看法更多。

我想这两方面因素将导致利率路径预估被下调。

叶伦评论增长阻力减弱：

我们认为目前经济增长高于趋势水平，就业市场正在改善。我认为此前长期拖累经济增长的因素正在逐渐减弱，这就是FOMC希望未来能够在评估经济数据后再确定何时加息的原因。

叶伦评论通胀与能源：

通胀率在长期目标下方进一步下滑，基本上反映出能源价格的下跌。进口物价下降也抑制了通胀，鉴于近期美元升值，这一趋势在未来几个月可能延续。我和其他联储同事仍预期，随着这些暂时性的影响因素逐渐消失，同时就业市场进一步改善，中期内通胀率将逐步回升向2%的目标水平。

叶伦评论6月升息的可能性：

我要再次强调，今日调整利率前瞻性指引不应被解读为，暗示委员会已决定了首次上调联邦基金利率区间的时间。此次调整更不意味着一定会在6月升息。不过，我们不能排除这样的可能性。

叶伦评论美元拖累经济：

至于美元对美国的影响，虽然无法提供各位量化的预估，但我当然预期净出口将明显拖累今年的经济前景。不过请记得，我们必须把这列入整体脉络。影响美国经济展望的因素众多。尽管美元走势拖累美国经济，整体而言，委员会持续认为成长强度充沛，尤其是私人支出，即便在这种情况下，我们仍预期成长将高于趋势。

叶伦评论未能提供市场确定因素：

我们无法、也不应该提供确定因素，因为经济的发展本来就具有不确定性。市场参与者应该要跟我们一样参考公布的数据，然后形成自己对政策动向何去何从，以及政策该往哪个方向进展的预估，就如同我们随着数据的出现，而尝试去了解经济的发展一样。

叶伦评论在风险平衡时升息：

我们当然可以在风险平衡的情况出现时升息。

我们希望看到就业市场进一步改善。我们需要对经济有相当程度的信心，感受到经济正位于将达成我们2%通胀目标的轨道上。

叶伦评论美联储可能在任何会议升息：

联邦公开市场委员会的每一次会议都..可能做出(升息)决定。很明显的是，如果我们决定首度调升联邦基金利率，我认为那时将是回答相关问题与解释更多细节的适当场合。我们长久以来就有在会后举行记者会的能力，我们可以举行电话会议的记者会。而前任主席也曾在金融危机时期数度采用这样的方式。我们仍保有采行此一方式的能力，必要时也将采行。

叶伦评论FOMC从2012年9月起资料外泄：

外界已报导称我们的督察长正对这次的事件进行检讨。有鉴于检讨仍在进行，我不会说明详细内容。但我只想说，我们乐见此次检讨，并期望检讨结果出炉。至于国会方面的调查，有国会成员对此一事件提出要求，而我们也已经安排好对他们进行简报，我们当然会配合，努力提供他们所要求的资讯。(完)

(编译 李婷仪/秦德兴/陈宗琦；审校 王丽鑫/徐文焰/杜明霞)

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