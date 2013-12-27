美联储缩减购债后 新兴市场货币不会成明日黄花

路透纽约12月26日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年稍早首次开始谈论削减刺激之时，新兴市场货币急跌。但这次，情况并非如此。

整个夏天美国股市都表现得相当稳定，而美联储撤出刺激的言论则令其它国家风险较高的股汇市备受打击。

如今，许多投资者都确信，美联储缩减购债不会再度导致这种市场波动，美国利率不会急涨，只是缓慢上升。若果真如此，将鼓舞投资者重新转向新兴货币。

美联储上次会议决定开始把每月购债规模由850亿美元减少至750亿。此举应有利美元，因为这将提高美国利率，使其资产更具吸引力。同时，一般会流向新兴市场经济体等风险较高资产的资金供应也会受到影响。

基金经理称，过去六个月一些新兴市场债券和货币变得更具吸引力，美联储的决定未削弱其魅力。

“一旦美联储缩减购债尘埃落定，市场波动性应比之前小得多，市场人士可能会返回新兴市场，买入基本面更强劲的资产，因其估值较吸引人且利率较高，”太平洋投资管理公司(PIMCO)驻慕尼黑的欧洲外汇部主管Thomas Kressin表示。

交易员认为美联储在2015年7月前都不会加息。

美联储之前表示其可能开始缩减购债时，一些新兴市场债券和货币重挫。比如，印度卢比今年跌去11%。

“新兴市场债券表现也相当逊色，不只是5、6月，最近也是如此，收益率也升高，”高盛资产管理公司全球投资管理负责人之一MikeSwell表示。该公司管理逾3,490亿美元固定收益、外汇和大宗商品资产。

另一方面，墨西哥披索表现得更为抗跌，2013年仅跌1.1%，韩元实际上还涨了0.2%。

Pimco的Kression认为，做多墨西哥披索和做空美元是2014年比较有意思的交易之一。随着美国经济前景改善，墨西哥料从中受益，因其与美国的贸易关系密切。

**部分新兴市场面临压力**

国内支出仰赖资本流入的国家，例如南非和印度，可能会遭遇汇率困境。而那些贸易呈现盈余的国家，例如墨西哥，就比较能顶得住。

以墨西哥为例，投资人不仅仅认为其经济基础稳固，资产报酬率也较高。墨西哥10年期公债收益率约为6.54%，而10年期美债收益率约为2.98%。

而且，根据德国商业银行的研究，墨西哥披索兑美元币值被低估了5%。

纽约的德国商业银行拉美研究主管Mario Robles说，从发达国家角度来看，墨西哥可以提供稳定的回报，不会有太多风险。

一些基金经理人则认为，在美联储逐步退出宽松举措的时候，巴西雷亚尔及巴西债券具有价值型投资的特性。雷亚尔今年跌幅将近14%，有些基金经理人认为明年会企稳。

雷亚尔兑美元.BRBY目前汇率约在2.35，Standish Asset Management认为，尽管美联储QE退场，汇价仍将局限于2.20-2.40区间。

“我认为雷亚尔目前汇价合理，”波士顿Standish Asset Management的汇率分析师FedericoGarcia Zamora说。

他指出，巴西期限为1-3年的短债报酬率在10-12%，这给借入低收益货币的投资人提供更多利差交易缓冲；而雷亚尔的卖压使得投资者更愿意在目前进行利差交易。

“在这两项因素交互作用下，我们在新兴市场有更多施展空间。”他说。(完)

(编译 李爽/李婷仪; 审校 白云)

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