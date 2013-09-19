美联储意外政策决定令投资者费思量

路透纽约9月18日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定维持货币政策不变，对此华尔街的直觉反应非常明确：买！买！买！

但在最初狂热的外表下，隐藏着对美联储不愿缩减购债的忧虑，而且也不乏困惑。之前美联储让市场觉得会缩减每月850亿美元的购债计划。对于许多投资者来说，美联储的此番意外决定让其下一步举动有些迷雾重重。

这个交易日确实与预期不符。绝大部分投资者原本都预期美联储会温和减少每月的买债规模。

但美联储称，要看到更多的经济改善才会有所行动，指称担心低通胀、房屋长期利率最近上升产生影响，且华盛顿的“财政紧缩”也是不利因素。

美联储按兵不动推动股市大涨，标普500指数创纪录收盘高位。

“美联储传递的信息是，经济疲弱，这令人困惑，”Rockwell Securities首席市场分析师Wayne Kaufman表示，“我更愿意看到美联储小幅缩减购债，引导投资者为此做准备。”

美联储主席伯南克5月时首次暗示，若经济增长继续加速，可能在今年末缩减购债。这让市场有些措手不及，并在三个月时间内将债券收益率和抵押贷款利率推高逾1个百分点，亦令美国楼市复苏力道减缓。

美国指标10年期公债收益率本月触及略高于3.0%的两年高位，周三回落至2.69%。5月初时一度低见1.61%。

“近几个月财政环境收紧，如果这种趋势持续，可能令经济和就业市场好转速度放慢，”美联储在声明中称。

这可能影响了决策者的决定，其把2013年成长预估从6月时的2.3-2.6%调降至2.0-2.3%，这是逾一年来短期预估中的最大降幅。美国联邦公开市场委员会(FOMC)的一些委员认为，2013年经济增速可能低到1.8%。

美联储明确告诉市场，“经济不如他们想的那样强劲，” Ameriprise Financial首席市场策略师David Joy称，“这会影响未来的企业获利。”

**信号混淆**

近期路透调查的分析师估计，今年美国经济增长率为2.5%，到2014年底为3.0%。

Chapdelaine Foreign Exchange总经理Douglas Borthwick称，这帮助解释了为何投资者错误地押注本月美联储会开始“缩减”购债计划。他是少数几位认为美联储将静观其变的人士。

“美联储一直说他们依靠数据。但过去一个月的数据不怎么好，”他表示。

“我们还没看到美国经济的成长步伐到了让美联储丢开拐杖的地步，”他补充道，“拐杖不能治好残腿，但可帮助你行走，而目前，(购债计划)仍然是经济的拐杖。”

这没有给债券投资者带来太大的宽慰，他们曾从美联储获得暗示并押注本月会缩减刺激政策。

法国兴业银行美国利率策略主管Mary Beth Fisher特别提到财政环境收紧损伤经济成长的问题。

“嗯，真的吗？很多FOMC委员数月来都在传达缩减并非收紧，是吗？而仅仅是削减超宽松政策，”她在给客户的报告中写道。

美联储主席伯南克若在明年初离任，副主席叶伦被视为最有可能接任。Fisher表示，市场很困惑最后谁说了算。

“接下来我们该怎么办呢，”她问道。“到酒吧去要一杯杜松子酒，多花些时间慢慢考虑，这次会议上似乎是把火炬往后传了，那么FOMC的新立场会宽松到什么程度呢？”

DoubleLine Capital执行长Jeffrey Gundlach说，美联储只能怪自己过早暗示将撤回刺激措施，导致利率令人不安地走高。

“美联储在6月把自己的话又圆了一下，试图消除这一错误。经济数据也不支持美国经济能够自行成长的论断，”他并表示，一旦美联储开始缩减购债规模，想回头可就难了。

**财政闹剧**

说句公道话，有人指出，国会在今年稍早削减政府支出和增税的做法损害了经济，让美联储的日子更加不好过。

现在，如果国会在未来几周不能就新预算和提高举债上限问题达成一致，政府就面临关门的可能。这样的前景正在引出新的忧虑。

伯南克在周三决议公布后的记者会上表示，如果不能提高举债上限或避免政府关门，“或将对金融市场和经济产生非常严重的后果，美联储的政策是竭尽所能保持经济在正轨运行。”

“我认为美联储非常担心可能出现政治僵局，如果现在缩减刺激政策，可能几周后就得收回成命。”Commonwealth Financial投资长Brad McMillan认为。

让投资者纠结的是，现在是应该高兴还是担忧。

一方面，“人们会说，‘嘿，太好了，美联储又回来了，他们还是支持我们的，’”McMillan说。但“从实体经济的角度来说，(这一决策)所表明的意思是，美联储对经济的担忧比一般认为的更加严重。”(完)

(编译 李爽/王翔琼/郑茵 审校 张荻)

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