调查：美联储量化宽松政策临近谢幕 民众却对其知之甚少

路透旧金山9月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周料将开始缩减经济刺激措施，这项大手笔的刺激举措被认为帮助美国摆脱了大萧条以来的最严重经济滑坡。

美联储的2.8万亿美元“量化宽松”政策，是推动股价升至纪录高位、将利率压制在纪录低点、并为摇摇欲坠的楼市带来支撑的原因之一。

然而只有四分之一的美国民众知道它到底是什么。

美联储即将在周三下午公布有关这项政策的关键决定，在此之前的一项调查发现，仅有27%的美国成年人能够从五个答案选项中选出量化宽松的正确定义。

量化宽松(QE)，即美联储通过购买债券以拉低利率并刺激经济的政策。

目前还在进行的路透/Ipsos调查包括在9月12日-16日访问的857名美国成人。评估调查准确度的置信区间(credibility interval)为正负3.9个百分点。

美联储的购债计划，尤其是目前正在实施的第三轮量化宽松(QE3)，在国内外都存在争议；尽管一些人质疑该计划的有效性，美联储主席贝南克称其帮助降低了失业率，并避免了通缩周期出现。

贝南克曾暗示，他将寻机在今年缩减购债规模并在明年结束购债，但会在此后很长时间保持短期利率在低水平，以继续鼓励投资和聘雇活动。

QE调查结果图表请点选：link.reuters.com/rys23v

QE演变相关图表请点选：link.reuters.com/tan23v

**理解偏差**

12%的受访者认为，QE是一项电脑辅助进行的计划，美联储利用该计划来操控美元汇率。另外11%的人认为，QE是危机后出台的多德-弗兰克金融改革法案的一部分。

的确，两个很热门的答案--“美联储用于方便商业银行从美联储借钱、再随后贷款给消费者的一种方法”，和“就是美联储反复降低官方利率”--如果不算完全正确，基本上也算接近。

毕竟，QE是用于降低借贷成本。

不过对于美联储来说，尽管他们强调过沟通的重要性，以及其政策效力取决于公众对其政策在通胀和就业上作用的理解，但是仍有73%的受访者无法定义这一重要措施，说明美联储在沟通方面面临着严峻挑战。

美联储官员尤其强调了公众不将缩减QE等同于升息的重要性。

然而，美联储明确表达的缩减购债意图，在过去五个月已经推高了利率，市场还将密切关注缩减购债的规模。

旧金山Bank of the West首席分析师Scott Anderson称，如果公众一开始就不理解量化宽松政策，那么区别起来会很困难。

“我认为他们明白美联储试图刺激经济，但我认为他们不了解该项政策是如何运作的，”Anderson表示。他说，这意味着“人们得到的讯息是利率在上升。”

他称，这将给经济带来负面影响。

Margaret Miranda，现年60岁，从事家庭健康护理工作，居住在新墨西哥州，被量化宽松的问题难住了。

对于哥伦比亚大学教授Michael Woodford而言，Miranda缺乏认知没什么关系。他在量化宽松上的文章给美联储及其他央行带来巨大影响。

Woodford表示，“公众的信念...不是美联储依赖的主要通道。”

他称，更相关的是债券交易商是否了解美联储的意图。如果他们拉低利率来回应量化宽松政策，该政策则可对这些低利率产生效用，进而带动支出。(完)

(编译 王翔琼/徐文焰/朱晓军；审校 郑茵/戴素萍/张荻)

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