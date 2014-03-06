联储官员称购债计划可能正在扭曲美国金融市场

路透墨西哥城3月5日 -长期批评购债计划的美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周三表示，该项措施持续时间过长，且有迹象显示其正在扭曲金融市场并鼓励冒险。

费希尔在发表演讲时突出了一些挥之不去的担忧，即美联储的刺激政策正在助长资产价格泡沫，这可能导致因受不良激励而采取行动的投资者追悔莫及。

“越来越多的迹象表明量化宽松持续过久：市场扭曲，因不良激励而采取行动，这些现象变得更加普遍，”他谈到购债或量化宽松(QE)时表示。

“我担心我们正在助长失衡，类似于那些对促成金融危机有一定责任的失衡局面，”他在对墨西哥银行协会发表讲话时称。

费希尔还赞扬了墨西哥在全球衰退后刺激增长的举措。谈到美国，他再次批评美国政府未能把握美联储五年宽松货币政策的时机，错过了重组债务和改革福利制度及监管的机会。他今年拥有对美联储货币政策的投票权。

美联储自2008年底以来一直保持接近零的低利率，购入了超过3万亿美元美国公债和抵押支持证券(MBS)，以压低长期借贷成本，刺激就业和增长。

被归类为鹰派的费希尔指出，保证金借款飙升，企业及政府债券间利差缩窄，均令人忧心。

在股市方面，他表示预估市盈率，股价与销售比率，以及市值对国内生产总值(GDP)比率，均达到1990年代末期网路荣景以来惊人的水准。

他指出，我们必须非常小心地监控这些指标，以确保＂非理性繁荣＂的梦魇不会重演。＂

费希尔表示，尽管美联储对如何收回存放于银行2.5万亿美元部份资金尚无明确的计划可言；但他有信心美联储会找到切乎实际的方式使其资产负债表正常化，且避免引发通胀。(完)

(编译 王翔琼/朱晓军/龚芳; 审校 张涛/孙茉莉)

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