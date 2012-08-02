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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 2日 星期四 10:25 BJT

美联储未出台新刺激举措

美国联邦储备委员会周三称，今年到目前为止，美国经济复苏失去动能，但美联储并未如市场预期那样推出新的货币刺激政策。联储未推出新政令一些投资者大失所望，推动美股走低。

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