美联储推第三轮量宽松可能性升高至60%

路透纽约/班加罗尔8月17日电---根据路透调查,美国联邦储备委员会(美联储,FED)推出第三轮量化宽松政策的可能性过去一个月稍稍升高至60%,分析师并降低了今明年经济成长预期.

大多数分析师对经济的看法更趋悲观,尽管近期零售销售、就业人口及受挫的房市都有稍微比较好的消息.分析师却连续第三个月下调季度经济成长预估.

这是最新针对17家华尔街初级交易商及44位分析师所进行的月度路透调查结果.

这是对第三轮量化宽松政策可能性的预估首次超过50%,有一位分析师表示美联储采取行动的可能性高达95%.

最新调查平均预测值为美联储额外买进政府公债5,000亿美元,当中最高预估为7,500亿美元.美联储之前已经买进2.3兆(万亿)美元.

多数受访分析师认为美联储下次在9月举行的政策会议,是最有可能宣布第三轮量化宽松政策的时间.

美联储主席伯南克本月稍晚在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)会议上备受期待的演讲,或许会让联储的计划更加明朗,但或许不若许多人所预期.

分析师调降对当季国内生产总值(GDP)的预估,从2.0%降至1.8%.4-6月时GDP环比年率为增长1.5%,令人失望.

如今预估第四季经济增长率为2.0%,原先预估为2.2%,明年整年增长率将降至2%,为迄今对2013年调查的最低预估值.分析师预估通胀仍将温和.

分析师预估,第三季就业岗位平均每月增加13.5万个,高於7月调查预估的12.3万个.

预计就业岗位增长将缓慢加速,今年底将升至每月15万个,而2013年底前将升至19.1万个.对於复苏期的就业增长,增速仍算温和.

美国4兆美元规模的减税优惠政策将於明年到期,而政府支出自动删减也将於明年启动,这些都是企业不愿雇人或投资的主要原因之一.

中国和巴西等贸易夥伴国经济增长放缓,以及欧元区悬而未决的债务危机也抑制企业投资.欧元区经济走向与美国相反,将再次陷入衰退.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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