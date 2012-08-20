美联储推第三轮量宽松可能性升高至60%

调查：巴西央行料维持降息步伐不变 尽管雷亚尔升值
路透巴西利亚2月17日 - 周五公布的路透调查显示，巴西央行下周很可能维持降息步伐不变，尽管最近巴西雷亚尔升值导致一些投资者押注该国央行以更大幅度降息。
路透纽约/班加罗尔8月17日电---根据路透调查,美国联邦储备委员会(美联储,FED)推出第三轮量化宽松政策的可能性过去一个月稍稍升高至60%,分析师并降低了今明年经济成长预期.
大多数分析师对经济的看法更趋悲观,尽管近期零售销售、就业人口及受挫的房市都有稍微比较好的消息.分析师却连续第三个月下调季度经济成长预估.
这是最新针对17家华尔街初级交易商及44位分析师所进行的月度路透调查结果.
这是对第三轮量化宽松政策可能性的预估首次超过50%,有一位分析师表示美联储采取行动的可能性高达95%.
最新调查平均预测值为美联储额外买进政府公债5,000亿美元,当中最高预估为7,500亿美元.美联储之前已经买进2.3兆(万亿)美元.
多数受访分析师认为美联储下次在9月举行的政策会议,是最有可能宣布第三轮量化宽松政策的时间.
美联储主席伯南克本月稍晚在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)会议上备受期待的演讲,或许会让联储的计划更加明朗,但或许不若许多人所预期.
分析师调降对当季国内生产总值(GDP)的预估,从2.0%降至1.8%.4-6月时GDP环比年率为增长1.5%,令人失望.
如今预估第四季经济增长率为2.0%,原先预估为2.2%,明年整年增长率将降至2%,为迄今对2013年调查的最低预估值.分析师预估通胀仍将温和.
分析师预估,第三季就业岗位平均每月增加13.5万个,高於7月调查预估的12.3万个.
预计就业岗位增长将缓慢加速,今年底将升至每月15万个,而2013年底前将升至19.1万个.对於复苏期的就业增长,增速仍算温和.
美国4兆美元规模的减税优惠政策将於明年到期,而政府支出自动删减也将於明年启动,这些都是企业不愿雇人或投资的主要原因之一.
中国和巴西等贸易夥伴国经济增长放缓,以及欧元区悬而未决的债务危机也抑制企业投资.欧元区经济走向与美国相反,将再次陷入衰退.(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴西利亚2月17日 - 周五公布的路透调查显示，巴西央行下周很可能维持降息步伐不变，尽管最近巴西雷亚尔升值导致一些投资者押注该国央行以更大幅度降息。
路透新加坡2月20日 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。
路透底特律2月17日 - 据两名熟悉通用汽车(General Motors)计划的消息人士本周称，该公司计划在从2018年开始，与其共乘关联公司Lyft一道在测试车队中部署上千辆无人驾驶电动汽车。