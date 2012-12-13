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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 13日 星期四 11:11 BJT

美联储做出新的利率承诺 并推出新刺激措施

美国联邦储备委员会周三宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%。美联储同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。美联储表示，只要未来一两年的通胀预计不会超过2.5%且通胀预期受控，上述新的利率承诺就不会改变。路透

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