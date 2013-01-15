美联储官员称无限量购债并不意味着“量化宽松无止境”

美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一表示，美联储非常规货币刺激举措有其局限性，如过份使用可能威胁到市场运转和金融稳定。洛克哈特并称，央行无限量购买债券并不意味着这项政策不受约束。这番表态说明央行内部对于购债量化宽松政策的态度日趋谨慎。路透