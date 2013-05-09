继续努力还是见好就收？美联储官员对QE3看法不一

* 美联储官员的观点各异，说明联储内部有关QE3的争论仍未停歇

* 埃文斯称：“我们应当尽可能地努力尝试”

* 普洛瑟指出：“我希望停止”债券购买

* 拉克尔对提高银行资本规定态度冷淡

路透旧金山/纽约5月9日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)决策者以压倒性多数赞成继续购债计划刚刚过去一周多时间，他们又针对超宽松政策发表了不同看法。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯接受彭博电视访问时，为购债计划进行了有利辩护，称“我认为我们应当尽可能努力地尝试”扭转形势。这是美联储自大衰退以来展开的第三轮量化宽松行动，因此也被称为QE3。

他将就业市场“明确”改善归功于QE3，表示美联储在该计划方面不应打退堂鼓。“我愿意相信，我们能够让就业市场改善的趋势一直持续到今夏，”他说。

尽管美联储上周再度承诺将每月购买850亿美元债券并在一段时期内维持低利率，但一方面通胀疲弱，另一方面失业率稳步下降，还是让投资者焦虑不安地猜测货币政策何时会发生转向。

费城联邦储备银行总裁普洛瑟持相反的立场，称购债计划的效果“颇为可疑”。他属于鹰派阵营，与埃文斯不同的是，他今年不是联储政策委员会的投票委员。

“我从来也没有觉得我们的资产购买行动对解决国内面临的最大问题有什么效果，目前的最大问题就是雇用市场和劳动力市场，”他在周四另一次采访中对彭博电视表示。

“我希望能停止(购债行动)，但如果可能的话，我特别希望先是放慢步伐，而后设法逐步退出。”

周四稍后，普洛瑟在纽约对记者表示，他“并没有特别担心”近期美国通胀数据的下滑，认为只有当通胀预期开始降低时，美联储才应采取行动以避免发生通货紧缩。

“我的确认为，我们必须从上下两个方向来保证(2%的)通胀目标，这样做很重要，”他补充说。“但只要通胀预期仍然受到良好控制，我就会非常满意。”

美联储官员之间意见严重分歧并不少见，普洛瑟和埃文斯尤其在决策上长期意见相左而争锋相对。

美联储主席伯南克周五将在芝加哥联储就政策前景发表讲话，投资者将予以密切关注以寻求线索。

上个月失业率降至7.5%，维持三年来稳定缓慢下降的情况。上周初请失业金人数则降至近五年半来的最低位。

不过其他经济迹象较不那么鼓舞人心，包括通胀率目前降至约为美联储2%目标的一半。

事实上低通胀率已促使圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表明，美联储可能需要增加刺激措施，来保卫经济免受物价可能持续下滑的影响。

但埃文斯在周四表示，他认为通胀下降是暂时性的，并不呼吁美联储立刻作出政策回应。他的诸多观点与伯南克相一致。

**银行资本**

埃文斯、普洛瑟以及里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周四也参与了有关银行业资本标准的讨论。他们对这一问题的立场则要一致得多。

拉克尔在纽约另一场合发表讲话时表示，要求银行业者持有更多债务，当企业陷入困境时，这些债务可以转换成股权，这是提升资本的一个方法，但或许不是最佳途径。

他还指出，讨论这一问题时“需要特别留意”经纪商。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦等其他几位地区联储总裁则建议对这类企业提出更高的资本要求。

埃文斯认为，金融机构应该更有能力且有更多资本来防范突然出现的亏损，普洛瑟表示，美国不够努力解决“太大而不能倒”问题。差不多三年前美国实施多德-弗兰克金融改革法。

普洛瑟表示，美联储等监管机构应对银行业有更高的资本要求，并采行新的方法来处置面临破产的公司。“我们能够结束太大而不能倒的情况吗？我认为可以，但我觉得目前做出的努力可能还不够，”他说。

美联储理事杜克在谈及美联储有关支持美国经济和监管金融业的另一个疑虑时表示，美国楼市复苏趋势已经确立。她在华盛顿指出，解决抵押贷款监管方面的不确定性将促进(楼市)复苏。(完)

(编译 徐文焰/郑茵/王翔琼/李爽; 审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。