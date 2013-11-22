市场终领会美联储话外音：削减QE不等于政策紧缩

路透旧金山11月21日 - 在持续数月的沟通失败后，美联储终于把信息准确传达给华尔街：缩减购债并不等于要实行紧缩政策。

尽管美联储更加接近缩减大规模购债的计划，很有可能是在2014年第一季，但目前短期利率期货却强劲上涨，把联储首次升息时间的预期推迟到2015年的更晚时段。

根据芝加哥商业交易所(CME)美联储基金期货的交易情况，交易商目前预计，美联储至少要到2015年7月才可能提高短期借贷成本。

这与5月底相比变化很大，当时美联储主席贝南克暗示可能在“未来几次会议”缩减每月850亿美元的购债计划。

这番讲话令固定收益市场陷入混乱，所有债券，不论期限不论类型，收益率(殖利率)和利率都大幅上涨。

市场对首次升息的时间预期，一度快速提前至2014年10月，这远早于多数美联储官员自己的预估。甚至就在两个月之前，在美联储意外并未启动缩减购债时，交易商也仍预计目前接近零的利率水平，可能会在2015年1月以前就开始上调。

这个转变对美国决策者来说是个好消息。他们最大的担忧是，一旦联储缩减购债计划，市场很快以推高短期借款利率做出回应，这个过程会快得令经济难以平稳吸收，从而威胁到仍然脆弱的经济复苏。

实际上，这个担忧也促使美联储在9月决定暂不缩减购债计划。

“有了今年稍早的经历...我认为美联储明白他们必须齐心协力打破缩减购债与收紧政策之间的关联，”道明证券(TDSecurities)驻纽约资深分析师Millan Mulraine表示。“我认为他们做到了。”

周三公布的美联储10月29-30日会议记录暗示，只要经济持续复苏，美联储仍会考虑在“未来的某次会议上”决定缩减购债。

但这次的市场反应表现出更多微妙差别。指标10年期公债价格下跌，收益率涨至两个月高点超过2.8%，不过并没像5月时那样带动短期利率一起上涨。

实际上，联邦基金期货价格上涨，这暗示美联储2015年7月升息的机率约为50%，较会议记录公布前的约52%下降。

部分分析师认为，只要短期利率仍在控制之下，长期利率应当不会涨得过高。

举例来说，10年期和两年期美债收益率的差值最近扩大至约2.52个百分点，现在比历史最大差值仅低不到0.40个百分点。当差值接近约2.90个百分点的历史最阔水平时，债市交易商可能会开始买入长期债券，推动收益率差值回到历史正常水平，从而有效遏制长期利率的上涨。

“好消息是，如果你控制住短端，那么长端的波动范围也将可能受控，”德意志银行驻纽约外汇策略全球主管AlanRuskin表示。

不过，美联储是希望在松开货币油门的同时并不猛踩刹车，因此对它而言，长期利率即便只是再度缓慢上行，也是成问题的。

长期利率的水平帮助决定了美国方方面面的借贷成本，从住房抵押贷款到企业贷款，美联储不希望切断流向经济的信贷。

芝加哥联储总裁埃文斯本周稍早告诉记者，当就业市场前景的好转程度足以支持美联储最终缩减购债时，“我希望确保不会导致长期利率攀升”。

美联储目前承诺，在失业率降到至少6.5%之前将利率维持在低位。

埃文斯称，在宣布缩减QE时要想避免10年期公债收益率应声大涨，一个方法就是把上述失业率门槛降到更低。美联储的经济学家们也是这种想法。

10月会议记录中显示，只有“几名”美联储决策者支持上述政策方向，或许是埃文斯和明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔。

更有可能的路径是美联储承诺维持低利率的时间将长于原本预期，正如贝南克本周表示，直到失业率触及门槛“很久之后”，利率仍可能维持在近零水准。

“(这种指引将)有助于降低对长期利率的影响，”Bank of the West首席分析师ScottAnderson称。"他们很担心若采取削减资产负债规模的行动...长期利率将飙升。"

Anderson表示，近期长期利率的涨势大多反映出外界合理预期未来经济将走强。周四公布的数据显示，初期失业金人数减少，11月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值也升至八个月高点。[ID:nL4S0J64HI]

道明证券的Mulraine称，市场需要美联储保证将维持庞大的资产负债规模，以压低长期借贷成本。三轮购债计划已使美联储的投资组合规模扩大至3.86万亿(兆)美元。

6月时贝南克曾示意，即便美联储开始升息以后，也可能继续购买抵押贷款支持证券。Mulraine表示，接下来美联储可能为资产负债表管理计划提供进一步指引。(完)

(编译 朱晓军/李春喜/王翔琼；审校 隋芬/艾茂林)

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