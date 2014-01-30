美联储QE再减百亿不出所料 伯南克准备退场

* 每月购债额再度缩减100亿美元，符合市场预期

* 决议获得一致通过，为2011年6月以来首次

* 美联储称就业市场改善，尽管数据好坏不一

路透华盛顿1月29日 -美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三宣布每月购债规模进一步缩减100亿美元，坚持推行缩减量化宽松(QE)的计划，尽管近期新兴市场震荡。

美联储主席伯南克在其任期内最后一次政策会议上也没有改变美联储的另一项主要政策：美联储将在一段长持间内保持低利率的较长期计划。美联储副主席叶伦周五将接替伯南克，出任美联储主席。

美联储在政策声明中表示，“近几季经济活动升温，”基本上未理会12月意外疲弱的就业增长数据。

在政策声明发布后，美国股市扩大跌幅，而美国政府公债价格上涨，指标10年期公债收益率(殖利率)触及去年11月末以来的最低水准。美元兑欧元走高，但兑日圆下跌。

“今日美联储的举动代表其在2014年结束(购债)的决心未变，”Westwood Capital执行合伙人Daniel Alpert表示，“该政策已经到了‘该出售’的时候了。”

重要之处在于，联储官员坚持承诺，将维持低利率直至美国失业率降至6.5%以下后很长一段时间，特别是在通胀率仍低于2%的情况下。目前美国失业率为6.7%。部分分析师原先预期，考虑到目前失业率已经接近升息门槛，美联储可能调整政策指引。

这一决定获得美联储官员的一致支持，是自2011年6月以来的首次，对于即将卸任的联储主席伯南克而言是不错的送别礼物。

联储表示，将从2月开始每个月购买650亿美元债券，少于目前的750亿。公债和抵押支持债券(MBS)的缩减购买幅度相同。

本月稍早发布的数据显示，美国12月非农就业岗位增长意外大幅减速；不过其他经济指标说明去年底的经济复苏依然稳健，包括消费者支出、工业生产和贸易收支。

美联储在2012年9月开始实施本轮购债计划。该央行上个月决定开始缩减购债，而且近期出现的经济健康迹象，令外界普遍预期联储会进一步减少购债。

实际上，美联储的这次声明紧密追随12月17-18会议的声明，当时其宣布首次削减购债100亿美元。

当时伯南克表示，只要经济继续康复，美联储可能继续以“谨慎”步伐削减购债规模，直到其在今年稍晚的时候完全结束。

新兴市场货币和股市最近几天下挫，加之美国12月就业报告令人失望，曾让一些人猜测美联储可能暂时搁置缩减行动。

本次会议是伯南克任内的最后一次，之后叶伦将取而代之。

伯南克在任八年期间，把美联储带到了未知水域，建立了一个4万亿美元的资产负债表，把利率保持在近零水准超过五年时间，以把美国经济拉出数十年来最严重的低迷状态。(完)

(编译 张涛/徐文焰；审校 田建华/张荻)

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