香港《经济日报》：量宽兴奋剂减 储局退市两变数

《明报》：不打无把握的仗 对英提前大选三点观察
英国首相文翠珊周二宣布提前于六月八日举行大选，较原定限期早了三年。由于她上任以来一再扬言不会有此举动，这次「出尔反尔」非但令国内外大吃一惊，金融市场亦为之一「震」。
（4月28日社评）
美国联储局明起议息两天，料储局主席耶伦不变应万变，续减买债100亿美元。惟退市冲击渐积累，美国经济是否撑得住、股楼市动力会否续减，对储局退市加息部署应更具启示性。
对储局主席耶伦而言，今次若增减买债幅度，势掀环球金融大震荡；若降低减买债规模，则恐惹美国经济复苏乏力之疑，故上算应是不变应万变。要分析储局退市部署未来会否有变，与其紧盯储局动作，本周公布的美国首季国内生产总值，以及楼价表现，或更具启示性。
一方面，美国将在周三公布今年首季生产总值，市场料按季仅增1.2%，远低于上季的2.6%。惟有意见指，首季经济表现多受季节性因素影响，第二季经济增长有望反弹至3%。
惟不能忽略的是储局已开始退市，对美国经济的负面冲击很可能陆续浮现。美国首季经济转差到底是短期现象，还是退市正加重美国经济压力，须加关注。
另一方面，上周公布的美国3月新屋销售仅38.4万间，较2月急挫14.5%，市场料本周二公布的最新楼价数据，将反映楼价横行。
除楼市以外，今年来美股却似渐失动力，走势横行。储局续减放水，美国楼市股市纵然不跌只是横行，亦令经济少了一重振奋，会否窒碍复苏步伐，值得关注。
相信正因如此，耶伦上月虽曾预告最快明年第二季加息，近期她却力图淡化此预期，凸显储局退市实是摸着石头过河。
储局能否续按剧本今年底结束量宽、其后再过半年后加息，关键是量宽药量渐减下，美国经济自生动力是否仍足。若单是减少买债，美国经济复苏动力已渐见支绌，那储局加息的时机，势更急不来。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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英国首相文翠珊周二宣布提前于六月八日举行大选，较原定限期早了三年。由于她上任以来一再扬言不会有此举动，这次「出尔反尔」非但令国内外大吃一惊，金融市场亦为之一「震」。
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