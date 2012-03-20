美联储尚未决定是否采取进一步量化宽松政策--纽约联储总裁

路透纽约州梅尔维尔3月19日电---纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示,美国联邦储备委员会(美联储)尚未决定是否着手实施第三轮量化宽松政策,不过这仍是一个选项.

杜德利是美联储主席伯南克的亲密盟友,他将美国经济形势描绘为一幅喜忧参半的图景,淡然看待近来经济复苏不断加速的迹象,警告这可能很快就会停步.

"尚未作出决定,"他谈及第三轮量化宽松计划时说.

"这完全取决於经济将如何演变,"杜德利补充说."要看成本和收益如何,如果我们觉得再来一次量化宽松政策的收益大过成本,我们当然会这样做."

杜德利一如伯南克近期向国会作证词时那样,维护美联储的超宽松政策立场,但并未提供任何指引,预示美联储还准备采取何种措施帮助经济复苏,及拉低失业率.目前美国失业率仍然高达8.3%.

另一位美联储官员则认为,美联储进一步放宽政策对经济没有好处.

"我们已把罐子填满,流动性已很充足,"达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在伦敦参加一商业活动的圆桌讨论时表示.

政策上直言不讳的强硬派费希尔,曾批评美联储上一轮资产购买计划.今年他在美联储政策制定小组中没有投票权.

**2013或2014?**

上周在华盛顿召开会议以後,美联储政策制定委员会没有做出政策调整,其就如何解读最近就业增长所提供的线索也不多,同时还一直担忧国内生产总值(GDP)成长和油价所致的通胀.

不过,委员会确实重申了维持超低利率水准直至2014年末的预期.当被问及此事时,杜德利说,"可能提前升息,也可能稍晚升息,这取决於经济发展状况."

"如果经济发生重大改变,那麽很明显我们将调整预估."

近几周公布的报告对复苏的乐观认知构成支撑,许多金融市场人士已经开始调低美联储可能不得不采取进一步措施来提振经济的预期.

在美联储1月会议後,金融市场预计其将在2014年7月前首次加息.但报告显示1月和2月共计增加51.1万个就业岗位之後,市场现在预计2013年7月前首次加息.

指标公债收益率(殖利率)周一徘徊在四个月高位附近,由於出现了美国经济改善及欧债危机企稳的迹象,投资者削减所持公债仓位.

杜德利表示,美国经济的强劲程度或可持续性尚不足以减弱其"低迷状况",在经济摆脱深度衰退约三年後,许多美国人仍然失业.

"近来美国经济数据略显的更为乐观,意味着复苏可能最终确定了稍微更加稳固的基础,"杜德利称,他指的是去年末国内生产总值(GDP)扩张、就业岗位和汽车销售上升、以及房屋开工有所增加.

"虽然这些进展确实鼓舞人心,但要断定我们已走出困境还为时过早,"政策温和派杜德利在实地参访乐器制造商D'Addario & Company之前,在长岛协会的集会上表示.他在美联储政策制定委员会拥有永久投票权.

**汽油价格和其他阻力**

美联储自2008年底以来维持指标利率接近零水准,并买入2.3万亿(兆)美元长期债券,以帮助经济在经历2007-2009年衰退之後复苏.

今年迄今的乐观数据已使得一些官员,包括一些美联储决策者表示,经济复苏正在顺利进行,美联储将不会采取进一步措施.

但伯南克及其他官员则表示,进一步购债仍是一个选项.杜德利去年对於购买抵押支持债券以扶助该经济领域复苏的效用,是最为直言不讳的官员之一.

杜德利警告称,汽油价格走高"必定"是这个世界最大经济体的一个风险,因这会打压消费者在其他方面的支出能力.但他并不认为油价上升会引发广泛的通胀.

"汽油价格上升所致的物价上行压力,被美国经济中所有过度疲弱环节所造成的物价下行压力抵消,"他说,"当薪资成本上升非常缓慢的时候,很难出现通胀问题."

对於核心通胀年率,杜德利指出,"已触顶,我们预计今年稍晚其将开始下滑."他并补充道,通胀预期"仍良好受控."

杜德利称,除汽油价格之外,其他阻力包括楼市障碍,联邦和州级财政拖累,以及外国经济成长或疲於预期的风险.

伯南克将於周二发表公开讲话.其与杜德利一道带领美联储采取了前所未有的宽松政策措施.(完)

--编译 郑茵/王翔琼/王兴亚;审校 徐文焰

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