美联储按兵不动令市场松了口气 风险仍不容小视

* 上周美联储按兵不动后市场大涨，反映出市场对缩减刺激措施的敏感程度

* 较弱的亚洲市场目前比预期更为脆弱

* 投资者可能要面对更大的波动和下跌

路透新加坡9月24日 - 从上周美国联邦储备委员会(美联储/FED)宣布维持购债规模不变后市场释然性上涨的力度看，当美联储真的开始缩减刺激举措时，一些亚洲新兴市场可能比先前预计的更为脆弱。

安本资产管理公司的投资经理James Thom表示，“我预计市场将出现更多与美国政策相关的波动。当美联储真正开始缩减刺激规模时，亚洲市场可能会出现更多波动或负面反应，特别是东南亚市场。”

投资者已经对联储可能缩减每月850亿美元购债规模造成的风险有所准备，因联储官员在5月就表示今年可能开始缩减刺激举措。

这之后引发了亚洲货币和股票出现大规模抛售，使投资者有理由相信联储缩减刺激举措的影响大体已被市场消化。

市场自6月低位反弹，并在上周美联储会议前相对稳定，巩固了上述观点。外界曾预期，美联储会在这次会议上宣布开始缩减宽松政策。

但在美联储意外决定再观望一段时间后，发达市场与新兴市场的上涨力度相似，这显示部分市场对缩减刺激政策的敏感度远大于之前预期。

“在夏季下跌期间受冲击最严重的那些国家的市场，自美联储会议以来涨的最多，”Capital Economics在一份研究报告中写道，“印尼卢比.IDR=、土耳其里拉.TRY=、巴西雷亚尔.BRL=和印度卢比 .INR=兑美元皆上涨了约3%。”

由于受制于庞大的经常帐赤字，印尼和印度等国最近几个月遭受的冲击如此之大，以至于很多投资者不再担心美国缩减刺激政策的风险，而是转向关注这些国家的经济问题。但美联储决定按兵不动后这些市场出现的涨势表明，缩减刺激措施对他们来说仍是一个大问题。

“上档空间波动巨大。市场全线跳升，而且市场遭受的冲击越大，涨幅就越大，”新加坡一位只做多头策略的投资组合经理称。

他指出，比如，印尼股市.JKSE一度因美联储按兵不动跳涨逾7%，尽管印尼的经济问题没有改观。唯一改变的就是美联储缩减刺激措施的前景。

“当美联储今年稍晚缩减购债时，下档幅度甚至会更大，超过我们的预期，”该投资经理表示。

**担忧还未结束**

投资者对缩减刺激的相关风险过于乐观，其原因还不得而知。

毕竟，尽管过去几个月的抛售推动股市和汇率跌至数年低点，债券收益率则升至数年高位，但自美联储2008年末开始实施购债计划以来，流入亚洲市场的资金多数实际还没有离开该地区。

现在，市场愈发意识到这些规模庞大的资金有撤离的风险，投资者紧张地关注着美国数据，以寻觅是否有经济复苏更强劲的迹象能说明美联储的政策意图。

“缩减刺激措施的忧虑尚未结束，”联昌国际研究的东盟地区策略师Chang Chiou Yi称，北亚大型出口国景况会比出口比重较低的东南亚国家来得好。

Chang表示，部分政府和央行采取了预防措施，签订货币互换协议和升息，至少抵销了部分下档风险。

安本资产管理的Thom也同意东南亚市场较为脆弱的看法。“这部分是因为东南亚之前是表现较好的市场，因此他们是外资的获利来源，从这一点来看，他们的成功反过来也害了自己。”

“第二个重点是，这些市场流动性相对较差，因此当市场情势改变时，对这些市场带来的影响通常较大，因为大家会在同一时间出逃，但是通道又很窄。这种情况在印尼和菲律宾等市场尤其明显。”

亚洲市场已经回吐美联储决议后的多数涨幅，暗示狂喜已过去，投资人现在正在对缩减措施的风险做更理性的评估。(完)

(编译/审校 张荻/王翔琼/李爽/王冠中/白云/于春红)

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