美联储思考未来升息的对策 琢磨新的政策工具

* 美联储正琢磨未来升息对策

* 逆回购工具或有助于吸收金融体系过多资金

* 在收紧政策前先把“一切安顿妥当”

撰稿 Jonathan Spicer/Pedro da Costa

路透纽约/华盛顿9月9日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)正在开发另位一套工具，好在零利率时代最终结束时协助其将借款成本维持在目标水准，这意味着决策人士可能对于现有的办法及手段能否自动达成这项任务存疑。

设计新工具的用意在于吸收金融体系中过多的资金；若任凭多余资金在金融体系流窜，可能在往后造成利率低于美联储的理想水准。当美联储终于认定经济强韧程度足以承受利率走高时，若这个工具获得成功，则可能会缓和收紧货币政策期间的动荡。

美联储并非要在不久后升息。但外界普遍预期美联储将在本月稍晚向终结超宽松货币年代跨出第一步，做法是通过调整每月850亿美元的买债计画减少对金融体系的注资。

在多年来向市场注入巨额资金之后，银行的储备充裕，这样前所未见的形势让人担心政策可能难以轻松改弦更张，且可能扭曲关键的货币市场。

巴克莱货币市场策略师Joseph Abate在近期一份研究报告中指出，“面临这些潜在的市场扭曲，恢复联邦基金利率成为政策目标的种种努力恐难完全成功。”

有关新政策工具的讨论，是在美联储7月底上次会议的会议记录中浮现，但当中除了提及决策官员对于所谓的“固定利率、全部配售的隔夜逆回购协议工具”可能带来助益达成大致共识外，并没有多做解释。

在这类协议中，美联储将以3.6万亿美元资产中的部分债券拿出来换取现金，使其可以从银行及货币市场体系抽走资金。其吸引外界参与的诱因就是支付小额的隔拆利率。

**最新政策工具**

若采行这项工具，则将会是美联储在金融革新上的最新一步；在危机发生之后，美联储已经提出诸多金融革新之举，进一步扩大了货币政策的界限。

美联储已有能力对银行存放在的隔夜超额储备支付利息。美联储主席贝南克等人士均力称其对于此一利率的控制，是使其回到更为正常年代的关键能力。

贝南克今年稍早对国会议员表示，“我们甚至可以在不缩小资产负债表的情形下调高利率，做法是调高我们支付超额储备的利率，而这将会使得货币市场的利率走高。”

问题在于这个工具仅适用于银行，让房利美及房贷美及大型货币市场基金等短期货币参与者会继续以低于美联储提供的利率放贷。货币市场基金占附买回协议交易比重约35%；附买回交易是一个重要的短期融资市场。

目前超额储备的利率为0.25%，而整体货币市场实质的联邦基金利率近期不到0.10%，如此庞大的落差，强化了美联储控制目标利率的力度小于先前预期的看法。

**投入逆回购**

逆回购并非新的产品。在常规的储备管理过程中，美联储会执行逆回购以吸除银行储备。

新意在于，作为“全部配售”工具，美联储将会吸收逆回购所有资金，而不是只有一部分。

此外，交易对手也将增加，不仅局限于银行，也因此将会收窄超额储备工具的利率差距。

美联储支付的利率将会是固定的，而不是其可能无法掌控的标售利率。尽管美联储可以将其支付的利率与每年八次设定的目标利率挂勾，但也可能设定在美联储当时认定的合宜水准。

整体来看，这意味着逆回购利率可能成为官方借款成本的实质下限，从而可能让指标联邦基金利率徒具有象征性意义。理想上，逆回购利率也会收窄初级交易商超额储备利率与整体货币市场基金的附买回利率间多余的利差。

美联储目前逆回购的交易对象为约139家银行、货币市场基金及房利美和房贷美等政府支持机构。

然而由于美联储缺乏对非银行的放贷窗口，目前尚不清楚当美联储决策人士提高超额储备及联邦基金利率时，附买回利率是否会一如他们的期待升高。

ITG Investment Management首席分析师Steve Blitz表示，“当美联储抽走金融体系中资金时，市场流动性欠佳的问题就会浮现。”

他指出，“美联储通过量化宽松创造了许多单向的仓位，一旦量化宽松行动正式结束，这些仓位可能逆转方向，若出现实质问题且市场流动性乾涸时，市场上的美国公债将不足以应付需求。”

“因此他们正试图在那一天来到之前先把一切安排妥当，而那一天的到来时机往往让人料想不到。”(完)

(编译 张明钧; 审校 李爽/张荻/张涛)

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