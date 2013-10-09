美联储中间派官员亦希望缩减QE 接近鹰派立场

* 皮亚纳尔托表示，她原本希望上个月美联储缩减购债

* 普罗瑟：“我们错过一个极好的机会”

* 关注美国政府可能出现债务违约

路透美国宾州约翰斯敦/纽约10月9日 - 属于中间派的美国克利夫兰联储总裁皮亚纳尔托周二称，她原本希望美联储上个月能缩减资产购买。她表达的立场与联储所谓的政策鹰派一致，这些鹰派官员都表示反对联储维持货币政策不变的意外决定。

皮亚纳尔托的立场声明也许让人意外，因为她长期以来一直支持联储主席贝南克为在大衰退之后提振美国经济而进行的协同努力。她明年初就将退休。

她的言论与周二费城联储总裁普罗瑟的讲话类似，他们都强调了9月18日联储维持购债计划不变的决定险些没有通过。普罗瑟一直对量化宽松(QE)计划持批评态度。

“我认为，就业市场的改善足以支持上个月联邦公开市场委员会(FOMC)会议缩减资产购买规模，”皮亚纳尔托在匹兹堡经济俱乐部(Economic Club of Pittsburgh)表示。皮亚纳尔托与普洛瑟今年在FOMC都没有投票权。

但她强调，“极具支持性”的政策对支撑经济仍非常关键，她说若美国政府违约可能给经济带来新的挑战。

这番言论使皮亚纳尔托的立场与人数较少的鹰派更为接近。美联储鹰派人士一直敦促其同僚缩减货币宽松举措，因他们认为这些举措的效果有限且存在未知风险，比如将来有可能推高通胀。

普洛瑟表示，由于经济成长已经稳固，而且明年还会更加强劲，所以美联储应尽早采取行动。

“立即逐步退出购债计划的时机已经成熟，”普洛瑟表示。今年多数时间普洛瑟都主张应这样做。

“我们9月错过了缩减刺激的一个极佳机会，”他在当地商会会议上表示。“这说明我们退出之前实施的宽松举措以及适时开始货币政策正常化有多么困难。”

**对经济看法**

皮亚纳尔托表示，委员们希望看到更多迹象表明经济复苏进程可以持续，然后再缩减刺激。

“我希望委员会期待的更多迹象会很快出现，”她说。“我们资产购买的经验有限，因此需要谨慎对待，尤其是在这种经济环境不确定的背景下。”

但皮亚纳尔托的表态略有不同的是，她说美国经济“要全面恢复体质还有一段路要走”，美国财政僵局动摇了企业和消费者信心。因此“极具支持性的货币政策仍然有必要，”她说。

她预计经济将会稳步改善但步伐缓慢，失业率将逐步下降。她还预计，通胀率将逐渐上升。

普洛瑟表示，今年经济料录得2.5%的成长率，但2014年会加快至3%，财政政策紧缩造成重大拖累，这是今年成长疲弱的原因之一。

皮亚纳尔托还对未来数月围绕债务上限之争如何进展的不确定性发出警告，称违约或将损害市场对美债的信心并且推高收益率。(完)

(编译/审校 白云/李爽/徐文焰/侯向明/王兴亚/石冠兰)

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