美联储高级官员呼吁为结束量化宽松政策制定明确时间表

路透美国德州COLLEGE STATION/佛州劳德代尔堡12月5日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)两位高层决策者周四表示，联储应该就逐步停止购债给出一份明确的时间表，藉此传达出有关结束当前这轮大规模购债行动的信息。

他们的支持态度暗示，这项提议可能在备受期待的美联储12月17-18日政策会议上取得进展。此前另有两位高层官员也在最近几周公开对此表示支持。

美国经济在2007-2009年衰退后的复苏过程缓慢而迟滞，让美联储感到挫败。五年来美联储一直将利率维持在近零水准，并将资产负债表规模扩大至将近4万亿美元，以刺激投资、就业和经济成长。

目前失业率已从2009年危机后的10%高点下降至7.3%，金融市场因而密切关注美联储何时将削减已执行15个月之久的量化宽松政策规模。本轮是联储出台的第三轮量化宽松计划。

周五将有最新的11月失业率数据出炉。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，美联储应该考虑在未来几次会议中为缩减当前每月购债850亿美元跨出第一步，当中也包括12月会议在内，因最近整体经济活动相当正面。

“一旦做出决定，我希望能够尽可能地让大众能够清楚且明确知道要如何执行变更政策举措，”洛克哈特在离迈阿密不远的劳德岱堡(FortLauderdale)向一商业组织表示。

10月美联储会议纪录显示，部分委员希望能够“宣布接下来购债的整体规模，或者公告撤回这项计划的时间表”，因为放缓买债步伐的时间表将有助于市场更好地予以预期；洛克哈特称他在10月会议上也支持上述做法。

在美联储委员中立场偏向中性的洛克哈特指出，“若能够尽可能地明确交代要如何完成此事，则将有利于政策转变过程。”

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔也支持按部就班、且可以预期的情况下收回政策；费希尔立场属于强硬派，他个人一开始就反对实施购债计划。

费希尔在向德州农工大学发表演说完毕后向记者表示，“我们应该界定一个非常明确的途径：也就是说，一旦我们开始缩减购债，除非有重大干扰因素或出乎意料事件发生，否则就应该对何时完全停止购债有一个明确的规划。”

他说，这么做将让各金融市场得到他们最渴望的明确性。

洛克哈特及费希尔的评论至少和两位其他官员一致，他们都希望能够加强传递美联储将如何撤回经济支持政策的讯息。

**前瞻指引**

今年稍早，当美联储主席伯南克暗示正开始考虑缩减量化宽松时，投资人迅速推高借贷成本，其速度之快对仍旧相当脆弱的经济复苏构成威胁。

备受震惊的美联储官员在那之后便强调，缩减量化宽松并不意味着其将提早升息。

和前两轮量化宽松不同的是，美联储第三轮量化宽松是“无限量”购债。贝南克及其他高层官员已经强调，购债步伐将按照经济数据状况进行调整。

不过旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯及费城联邦储备银行总裁普洛瑟上月公开表示，其接受限制买债规模的构想，藉此让投资人明确了解美联储未来举措，从而提升公信力。

谈到何时缩减QE的问题时，洛克哈特表示“只要最终的政策立场保持高度宽松”，这应是12月会议或未来会议上的一个选项。

不过他又称：“如果市场的预期是资产购买计划将在未来一年逐渐缩减，我认为这是合理的。”

多数分析师认为美联储直到明年3月才会缩减购债计划，但也有人认为12月也并非不可能，尤其是在就业形势好转的情况下。美联储曾表示，将继续购买债券，直至就业前景大幅改造。

美国政府将在周五公布11月的就业报告，10月的新增就业高于预期。

洛克哈特也表示，美联储应当讨论调整在何时最终升息问题上的前瞻性指引，不过他说自己还未决定如何调整最合理。

费希尔则表示，不会支持降低美联储考虑升息的门槛，当前的门槛是失业率降至6.5%。(完)

(编译 郑茵/张明钧/李春喜 审校 戴素萍/李春喜/孙茉莉)

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