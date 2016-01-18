美国FED官员质疑QE2影响 担心被认为是“货币战争”

路透华盛顿1月15日 - 据最近公布的美国联邦储备委员会（美联储/FED）会议记录显示，联储官员普遍对2010年的第二轮量化宽松刺激计划好处表示怀疑，并担心这些政策被视为故意让美元贬值来提振出口。

“我觉得不安...好像增长前景好转有三分之二要归因于美元贬值带来的净出口效应，”里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔称，指的是美联储在2010年11月政策会议上推出的6,000亿美元资产购买项目。

会议记录在周五公布。

“鉴于有关汇率的国际舆论氛围...我感觉被认为主要通过货币贬值刺激经济增长，对我们来说不利。”

央行的刺激计划引起国际上有关旨在获得贸易优势的“货币战争”的论断，美联储官员对此否认，但内部讨论显示他们对美元贬值对美国经济的好处也很敏感。

“即便那些相信美元汇价贬值让净出口受益的人士，也不愿公开这样表示。他们认为这不是政治正确，”在两日会议中时任美联储理事的瓦尔许称。

讨论显示，对于如何因应经济深陷2007-2009年金融危机后续影响的危险中，央行官员们看法分歧。

当时的失业率接近10%。

更重要的是，委员们之间有很大的分歧。一些人觉得美联储持续扩大其资产负债表，将让信誉扫地，并造成经济不稳定，另一些人则认为6,000亿美元远不能满足协助经济所需的金额。

时任副主席的叶伦则对情况下了一个直率的总结。

“就业和通胀前景黯淡。未来几年我们将远远无法达成这两个目标，”她在会议上表示。

时任主席的伯南克则表示，在一些人倡议更有野心的计划与无为而治中间做出折中。

“做事不可能没有风险...我希望把我们今天的决定定位为非常保守、中间路线的策略，也就是说，我们承认什么事都不做会造成进一步通胀放缓的严重风险，以及复苏无法达到摆脱下滑的速度的风险，”贝南克对抨击者表示。(完)