QE3冲击波漂洋过海 澳洲央行面临降息压力

路透悉尼9月14日电---美联储最新强力刺激举措引发的冲击已传导至澳洲海岸,澳元应声上涨,这给澳洲相应的下调利率带来了压力.

美联储承诺即使经济复苏也将维持超低利率,被投资者解读为借入美元并买入澳元等高收益货币的套利交易绿灯大开.

不过在澳洲主要出口产品价格大幅下跌,长达七年之久的矿业荣景正失去动力的情况下,澳元汇价上涨正在紧缩澳洲的货币状况.

汇价上涨也是制造业、旅游业等长期陷入困境中的行业所不愿见到的,他们强烈要求澳洲央行推出刺激政策予以应对.

澳洲联邦银行资深分析师John Peters表示:"美元现在已不再扮演传统的冲击缓冲角色...这意味着澳洲央行有可能会及早行动,幅度也可能会更大."

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尽管在5月和6月接连降息至3.5%後,澳洲央行一直满足于按兵不动,但澳元大幅走坚,肯定令央行坐立难安.

从历史上来看,澳元往往追随大宗商品价格的走势,因为天然资源占澳洲出口的逾半份额.商品价格疲软时澳元下滑;而商品价格高企时澳元也跟着上涨,这种模式产生了安全阀的作用.

但近来这种关系已然瓦解,即便铁矿石和煤炭等关键出口品的价格大幅下滑,澳元仍恼人地高高在上.

造成这种变化的主因,是因为多家央行和主权基金成为澳元新买家,他们急於将投资多元化,不愿局限於美元和欧元.澳洲公债收益较高,且拥有AAA评级,对於风声鹤戾的全球投资者来说颇具诱惑力.

澳元的贸易加权指数目前为77.5,逼近30年高位,与全球金融危机期间所及的低位50几相比有天壤之别.

"澳洲央行面临两难境地,"AMP Capital Investors首席分析师Shane Oliver表示,"在经济明显需要澳元走软时,澳元高企却令情势趋紧.澳洲央行势必得在下个月降息."

然而只实施一次幅度为25个基点的降息仍不够.他指出,通常来说,抵押贷款利率必须降至6%或更低,才能确保经济明显回暖.(完)

--编译 王洋/兰秀娟;审校 张荻/李婷仪/徐文焰

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