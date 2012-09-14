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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 14日 星期五 09:50 BJT

美联储将购买债券直到就业明显改善

美国联邦储备委员会周四推出新一轮积极的货币刺激计划，称将每月购买400亿美元抵押支持债券，并持续实施资产购买行动，直到就业前景明显改善。美联储此次政策决议本质上是开放性的，而且明显与就业挂钩，比许多分析师原先的预期都要大胆。

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