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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 17日 星期一 11:18 BJT

美联储QE3计划总量料达6000亿美元

周五公布的路透调查预估中值显示，美国联邦储备委员会根据周四公布的新刺激计划，将购买共计6,000亿美元债券，而且要等到美国失业率降至7%才会停止该项计划。美国8月失业率8.1%，自2009年2月以来一直高於8%。

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