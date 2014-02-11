美联储退出QE料导致中国新增外汇占款阶段性回落--招商证券

路透北京2月11日 -中国招商证券(600999.SS)最新研究报告认为，美联储退出QE(量化宽松)是本轮新兴市场动荡的幕后推手，该因素有可能导致中国新增外汇占款在近期出现阶段性回落。

该报告并预计，2014年1月新增外汇占款料在2,000亿元人民币左右。而综合考虑中国货物贸易差额的季节因素和当前的新兴经济体金融市场动荡，预计今年2月的新增外汇占款将回落至0左右。

中国央行此前数据显示，去年12月全部金融机构新增外汇占款2,729亿元，连续第二个月回落。

招商证券监测结果显示，国际资本正在集体撤出新兴经济体，下跌速度接近2013年5-6月间美联储QE退出预期首次发酵时的水平。汇率和股票市场的价格波动是表象，在其背后国际资本流动是根本。

不过报告同时指出，2014年全年全球的国际资本流动仍将处于回归正常化的阶段，不需对中国的外汇占款和人民币汇率过度悲观，因美联储有序退出QE是以美国经济恢复增长为前提，有助于风险偏好的上升。

招商证券预计，2014年全年特别是下半年中国的国际资本还是以流入为主，外汇占款全年新增量可能在1-1.5万亿元左右，呈现前低后高的走势。

对此，中国国内货币政策有可能进行对冲调整，预计2014年货币政策稳中偏紧。若是外汇占款的增量一如预测出现回落，那么中国央行将很可能调整公开市场操作的节奏和方向，启动甚至加大逆回购等操作的力度。但鉴于“防风险”在货币政策目标中地位的上升，央行在近期放松货币政策的可能性很低。

中国央行周六公布的去年四季度货币政策执行报告，除一如既往表示继续实施稳健的货币政策外，并强调将综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。 (完)

(发稿 李然; 审校 吴云凌/张喜良)

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